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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня

    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

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    12 октября 2024, 22:23 • Новости дня
    Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей

    Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.

    «Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.

    В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.

    На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.

    В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

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    11 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Президент Никарагуа распорядился разорвать отношения с Израилем

    Президент Никарагуа решил разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщает ТАСС. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

    По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, президент дал указание министерству иностранных дел подчиниться парламенту и разорвать отношения с Израилем. «Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», – заявила она в эфире телеканала Canal 4.

    Национальная ассамблея Никарагуа обратилась к правительству с просьбой о разрыве отношений из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». Указ о разрыве отношений планируется опубликовать в ближайшие часы.

    Ранее сообщалось, что дипломатические отношения с Израилем решила разорвать Колумбия. Израильскому послу в Боготе в мае было официально заявлено об этом решении.

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    10 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Посольство посоветовало россиянам соблюдать меры безопасности в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшимся на иранской территории российским гражданам следует соблюдать мары безопасности, предупредило российское посольство в стране.

    Из-за обострения ситуации вокруг Ирана, которое может повлечь ответный удар Израиля посольство рекомендует россиянам строго соблюдать меры безопасности, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в Сирии.

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    12 октября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана

    «Хезболла» ракетой поразила израильский бульдозер в районе Рамье в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

    Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что их бойцы поразили управляемой ракетой бульдозер Армии обороны Израиля в районе Рамье на юге Ливана. Инцидент произошел в условиях продолжающихся боевых действий между израильской армией и «Хезболлой», передает ТАСС.

    В заявлении движения указано, что ракетный удар был прямым, а также сообщается об обстреле израильской пехоты. В результате этих действий среди израильских военнослужащих есть раненые, хотя точные цифры не называются.

    На фоне эскалации конфликта, 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане. В рамках этой операции Израиль наносит удары по военным объектам движения, стремясь создать безопасные условия в северных приграничных районах.

    Одной из ключевых целей операции было устранение лидеров «Хезболлы», что привело к гибели Хасана Насруллы 27 сентября в Бейруте.

    Ранее сообщалось, что в ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava.

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    11 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Израильская бомбардировка Джабалии убила более 22 человек

    Израиль атаковал Джабалию в Газе: погибли как минимум 22 человека, ранены 30

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильской атаки на Джабалию в Газе погибли минимум 22 человека, среди которых женщины и дети, более 30 получили ранения.

    Израильские силы нанесли удар по городу Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 22 человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское агентство WAFA, среди жертв атаки были женщины, дети и пожилые люди.

    По данным агентства, из-за атаки получили ранения более 30 арабов, и более 10 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Целью авианалета стали четыре жилых дома в густонаселенном районе Джабалии.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля. Нападение сопровождалось убийствами мирных жителей и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение заложников. Боевые действия продолжаются.

    Ранее израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL. Инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана.

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    13 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

    Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

    Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

    «Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.

    Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

    Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

    Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.

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    11 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о планах подписать договор с Россией на БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран надеется заключить всеобъемлющий стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ашхабаде.

    По его словам, отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, а двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем, передает ТАСС.

    Переговоры между Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным прошли в Ашхабаде и длились около часа. Встреча началась в составе делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

    Президент Ирана отметил схожесть позиций Москвы и Тегерана на международной арене и выразил надежду на участие в саммите БРИКС в Казани, куда его пригласил российский лидер.

    Пезешкиан подчеркнул важность культурно-гуманитарных контактов между странами и заявил, что «отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем».

    В пятницу Владимир Путин пригласил с официальным визитом в Россию иранского президента Масуда Пезешкиана, который с радостью принял это приглашение. Кроме того, сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, на что президент Ирана с радостью согласился.

    Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.

    Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.

    Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

    Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.

    «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    12 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Politico обвинило Иран в планировании покушения на Трампа

    Politico заявило, что Иран якобы «активно» планирует покушение на Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Издание Politico сообщило, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.

    По данным американского издания, власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

    Издание провело беседы с 24 анонимными источниками, включая бывших законодателей и агентов Секретной службы. Они рассказали о хакерских атаках и цифровой слежке за бывшими должностными лицами и членами их семей.

    Также сообщается о попытках иранских оперативников выследить одного американского чиновника за границей.

    При этом, как передает Politico, бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые якобы стали целями Ирана, не получают защиты от американских властей и вынуждены тратить сотни тысяч долларов в год на собственную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заявлял, что покушение на Дональда Трампа будет расценено как акт войны, и призывал Иран прекратить строить заговоры против бывшего президента США.

    Напомним, командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.

    Тогда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур, заявив, что месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь.

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    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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