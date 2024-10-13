Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

Tекст: Дарья Григоренко

Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.