Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру
Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.
Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».
Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.