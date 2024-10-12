В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Александра Збруева

«Ленком»: Александр Збруев продолжает лечение в больнице

Tекст: Вера Басилая

В театре заявили, что никаких обращений от Telegram-канала Shot, который ранее сообщил о готовности артиста выйти на сцену 22 октября в спектакле «Вишневый сад», не поступало.

«Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает находиться в стационаре на плановом лечении», приводит РИА «Новости» комментарий театра «Ленком Марка Захарова».

Кроме того, подчеркнули в театре, на официальном сайте «Ленкома» еще 3 октября был опубликован актерский состав спектакля «Вишневый сад», который пройдет 22 октября. Имени Александра Збруева в этом списке нет.

Ранее артист проходил плановое обследование после перенесенной тяжелой операции, о чем также сообщили в театре.

Александр Збруев ранее ложился в больницу на плановое лечение в 2021 году.

Также СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии.

