В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Стало известно об ухудшении состояния Ливанова
Народный артист РСФСР, известный киноактер, режиссер и сценарист Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве, сообщили в медицинском учреждении.
В медицинском учреждении подтвердили, что «Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое». Эти слова подчеркивают серьезность текущего положения знаменитого артиста, известного своими ролями в кино и театре, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что актер Василий Ливанов находится в критическом состоянии из-за поражения мозга, вызванного кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.
Напомним, актера Ливанова в сентябре госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт. В октябре актер перенес операцию на сердце, после которой был переведен на ИВЛ. Сообщалось, что он находится в критическом состоянии. Накануне состояние артиста Василия Ливанова в реанимации улучшилось до средней тяжести.