В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Василия Ливанова госпитализировали в Москве
СМИ: Актера Василия Ливанова госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт
Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный ролью Шерлока Холмса, был госпитализирован в Москве в НИИ им. Н. В. Склифосовского после предполагаемого инсульта, сообщили СМИ.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канала Baza, народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный благодаря роли Шерлока Холмса в советских фильмах, был госпитализирован в Москве. По данным СМИ, причиной госпитализации стал инсульт.
Актер почувствовал себя плохо в воскресенье, 29 сентября. Родные вызвали медицинскую помощь, и Ливанова доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.
Он почувствовал слабость и головокружение», – говорится в сообщении.
Ливанов получил наибольшую известность, сыграв сыщика Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» по книге Артура Конан Дойла.
В 2006 году Ливанов был удостоен почетным членством ордена Британской империи за блестящее воплощение образа британского сыщика.