Василия Ливанова госпитализировали в Москве

СМИ: Актера Василия Ливанова госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канала Baza, народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный благодаря роли Шерлока Холмса в советских фильмах, был госпитализирован в Москве. По данным СМИ, причиной госпитализации стал инсульт.

Актер почувствовал себя плохо в воскресенье, 29 сентября. Родные вызвали медицинскую помощь, и Ливанова доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Он почувствовал слабость и головокружение», – говорится в сообщении.

Ливанов получил наибольшую известность, сыграв сыщика Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» по книге Артура Конан Дойла.

В 2006 году Ливанов был удостоен почетным членством ордена Британской империи за блестящее воплощение образа британского сыщика.