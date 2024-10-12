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    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    49 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 08:58 • Новости дня

    Politico: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа и чиновников США

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент США Джо Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Дональда Трампа, заявив, что покушение на него будет расценено как акт войны, пишет Politico.

    По данным газеты, Байден предупредил правительство Ирана о том, что любые попытки покушения на Трампа будут рассматриваться как акт войны, передает «Газета.Ru».

    Президент США призвал иранские власти прекратить строить заговоры против Трампа, а также других американских чиновников, включая экс-госсекретаря Майка Помпео, экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона и экс-спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.

    «Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», – сообщил источник, которого цитирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана. Джо Байден поручил обеспечить безопасность Дональда Трампа на уровне действующего президента, включая предоставление необходимой военной техники.

    9 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили СМИ.

    Как пишет Assosiated Press, эти утверждения содержатся в новой книге известного журналиста Боба Вудворда, автора расследования, приведшего к «Уотергейтскому скандалу». Книга под названием «Война» будет опубликована 15 октября и основана на интервью с участниками событий, передает РБК.

    Согласно книге, Байден выразил мнение о том, что Обама недооценил российского президента Владимира Путина в 2014 году. В одном из приводимых в книге разговоров Байден якобы сказал своему другу: «They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», что можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно».

    Весной этого года, по словам Вудворда, Байден также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем» за решения по Газе.

    Стоит отметить, что в июле этого года американские СМИ написали, что неофициальный комитет демократов, состоящий в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, устроил заговор, чтобы заставить Байдена отказаться от участия в выборах президента США. В конце июля Байден действительно заявил о выходе из президентской гонки.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    9 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»

    Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем

    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Помимо официальной причины переноса поездки Джо Байдена в Германию, существует еще по меньшей мере два объяснения такого решения. Например, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Он также объяснил причины отмены второго саммита по Украине в ноябре.

    «Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.

    Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.

    Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.

    Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.

    При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.

    «Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента

    Байден поручил Пентагону обеспечить безопасность Трампа, как действующего президента

    Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Джо Байден поручил Министерству обороны США обеспечить безопасность Дональда Трампа на уровне действующего президента, включая предоставление необходимой военной техники.

    Байден заверил, что Трампу будет предоставлено все необходимое, если это подпадает под категорию обеспечения безопасности. «Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», – заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Речь шла о возможном удовлетворении запроса штаба Трампа на предоставление военных самолета и автомобилей, передает ТАСС.

    Однако Байден подчеркнул, что если запрашиваемая техника не подпадает под категорию обеспечения безопасности, то ее предоставление не является необходимым. Он также пошутил, что Трампу не следует ожидать получения истребителей F-15.

    Ранее штаб кандидата в президенты США Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана. Накануне Трамп заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    9 октября 2024, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО

    Трамп заявил о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия

    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО
    @ Michael Le Brecht Ii/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться и на другие страны.

    «Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Flagrant.

    Политик добавил, что планировавшаяся сделка касалась не только трех указанных держав, но также предусматривала дальнейшее распространение на другие страны. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является слишком мощным и его количество слишком велико. «Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия», – заключил экс-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В Кремле заявили, что переговоры по вопросам стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    9 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский собрался посетить Макрона и Шольца после отказа Байдена от встречи

    Bild и AFP сообщили о планах Зеленского посетить с «планом победы» Париж и Берлин после отказа Байдена от встречи

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем после отмены встречи с президентом США Джо Байденом в Германии, сообщают Bild и Agence France-Presse.

    В четверг Зеленский встретится с Макроном. Елисейский дворец сообщает, что эта встреча даст возможность Макрону подтвердить решимость Франции в поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как пишет Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники, в пятницу Зеленский прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером. По информации Bild, Зеленский намерен представить канцлеру свой «план победы». Также в ходе визита в Берлин Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден решил отложить поездку в Германию из-за мощного урагана «Милтон», а правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств. В Германии у Байдена также была запланирована встреча с Зеленским.

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    9 октября 2024, 23:58 • Новости дня
    Белый дом признал отсутствие подтверждений созвонов Трампа и Путина

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер признала неподтвержденными слухи о созвонах Трампа и Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о звонках Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», – заявила Жан-Пьер.

    Она также напомнила, что Трамп критиковал выделение дополнительной помощи Украине, передает ТАСС.

    «Но я бы хотела четко дать понять, что не могу подтвердить эти звонки», – сказала она. Журналисты отметили, что Белый дом обычно не комментирует различные предположения. Жан-Пьер заявила, что решение дать комментарий связано с угрозой национальной безопасности из-за позиции Трампа по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утверждения о разговорах Трампа с Путиным были изложены в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года.

    Кроме того, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19». Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

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    9 октября 2024, 12:58 • Новости дня
    Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.

    «В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.

    Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.

    Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.

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    11 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Трамп запросил военный самолет из-за угрозы от Ирана

    Штаб Трампа запросил военную авиацию и технику для безопасности из-за угрозы Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана, сообщает Washington Post.

    Также штаб Трампа запрашивает ограничения на полеты над его домами и митингами. Эти меры были предприняты по причине угрозы со стороны Ирана, который, по данным советников кампании Трампа, замышляет его убийство, передает РИА «Новости».

    В запрос также входит размещение пуленепробиваемого стекла для выступлений в семи колеблющихся штатах и предоставление военной техники для перевозки Трампа. Источники издания сообщили, что штаб Трампа разочаровался в Секретной службе США из-за недостаточности принятых мер безопасности.

    По словам источников, Секретная служба неоднократно усиливала охрану Трампа, но, по мнению штаба, этого недостаточно для текущих условий предвыборной кампании. Это подтолкнуло команду Трампа к обращению за дополнительной военной поддержкой для обеспечения безопасности кандидата.

    Напомним, в августе ФБР США начало расследовать версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб  Трампа. Сам Трамп обвинил Иран во вмешательстве в выборы в США. Он также утверждает, что Иран представляет угрозу для его жизни, что привело к тому, что вооруженные силы США начали наблюдение, а Конгресс одобрил дополнительные средства для его охраны.


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    10 октября 2024, 03:55 • Новости дня
    Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

    Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис из-за их неспособности повлиять на итоги выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

    «Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», – приводит слова Трампа ТАСС.

    В соцсети Truth Social Трамп заявил, что принял приглашение от Fox News на дебаты с Харрис, которые должны были состояться 4 сентября, однако та отказалась от участия.

    Трамп подчеркнул, что Харрис заявила о неизменности своей поддержки политики действующего президента США Джо Байдена, что делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

    Экс-президент США заявил, что лидирует в опросах, и его отрыв от Харрис увеличивается, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он также указал на успешное выступление своего соратника Джей Ди Вэнса, который победил демократа Тима Уолца в недавних дебатах кандидатов в вице-президенты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел дебаты против Байдена в конце июня. Они прошли очень неудачно для Байдена, в результате в июле он вышел из предвыборной гонки. Его место на выборах заняла Харрис. Их с Трампом дебаты состоялись на канале ABC, модераторы были настроены против Трампа. Дебаты не выявили явного лидера, но привели к повышению уровня поддержки Харрис среди избирателей.

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    10 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Израиль атаковал иранский завод в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по заводу Saba в cирийском Хомсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в сирийской провинции Хомс.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по иранскому машиностроительному заводу Saba, расположенному в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».

    Директор индустриального города Хесья Амер Халиль подтвердил информацию об атаке, заявив: «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод».

    По словам Халиля, удары продолжаются, что указывает на возможное обострение ситуации в регионе.

    Накануне Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом, между тем радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля. Иранские вооруженные силы утверждают, что находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки.

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