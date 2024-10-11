В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России
На следующей неделе у президента Владимира Путина может состояться поездка в один из регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков утвердительно ответил на вопрос РИА «Новости» о том, может ли Путин на следующей неделе посетить один из российских регионов.
Куда именно может поехать президент, он не уточнил. «Сообщим своевременно», – заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин вряд ли поздравит Трампа в случае победы того на выборах президента США.