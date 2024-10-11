Москвичам сообщили об увеличении минимального размера пенсии в 2025 году до 25 850 рублей

Tекст: Александра Юдина

На сайте мэрии указано, что минимальный размер пенсии в Москве с доплатой увеличится в 2025 году до 25 850 рублей.

Городская доплата расcчитана на около двух миллионов московских пенсионеров. Проект бюджета на 2025-2027 годы предлагает с 1 января 2025 года проиндексировать пенсии на 5,5%.

Планируется, что на денежные выплаты семьям с детьми будет выделено 92,8 млрд рублей, а пенсионерам – 202,4 млрд рублей, из которых 177,7 млрд рублей пойдет на доплаты неработающим пенсионерам.

Кроме того, более 186 млрд рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и бесплатный проезд для определенных категорий граждан в общественном транспорте Москвы и области.

На обеспечение граждан бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием город в 2025 году выделит около 62 млрд рублей. Особое внимание уделено обеспечению современными препаратами для горожан с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями.

Ранее Госдума одобрила проект бюджета, которым предусматриваются поднятие пенсий работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году на уровень инфляции 2024 года, о чем также заявил министр финансов Антон Силуанов.

