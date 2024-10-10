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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    6 комментариев
    10 октября 2024, 19:15 • Новости дня

    Посольство посоветовало россиянам соблюдать меры безопасности в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшимся на иранской территории российским гражданам следует соблюдать мары безопасности, предупредило российское посольство в стране.

    Из-за обострения ситуации вокруг Ирана, которое может повлечь ответный удар Израиля посольство рекомендует россиянам строго соблюдать меры безопасности, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в Сирии.

    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 23:47 • Новости дня
    Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута

    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.

    Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.

    В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».

    По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

    Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

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    8 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами

    Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами

    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские военные зарегистрировали массированный ракетный обстрел из Ливана в сторону Хайфы, выпущено около 85 ракет.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.

    В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.

    Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

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    10 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» сообщила о поражении израильского танка Merkava

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava, об этом заявили в шиитском движении в четверг.

    Бойцы поразили двигавшийся к городу танк управляемыми ракетами, зафиксировано прямое попадание в машину, сообщили в «Хезболле», передает ТАСС.

    Отмечается, что в экипаже танка есть как раненые, так и убитые.

    После поражения машины бойцы начали стрелять по израильским военным, пытавшимся эвакуировать раненых и убитых.

    Ранее израильские СМИ сообщили о гибели своего 12-го военного в ходе боев с «Хезболлой».

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    10 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане

    The Times of Israel: В боях с «Хезболлой» за девять дней погиб 12-й израильский военный

    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане
    @ EPA/TASS

    Сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став двенадцатым израильским солдатом, погибшим в этом конфликте, сообщают израильские СМИ.

    В бою с «Хезболлой» в Южном Ливане погиб сержант-майор резерва ЦАХАЛ Ронни Ганизат, сообщила The Times of Israel. Он служил в 5030-м батальоне бригады Алон. Ганизату было 36 лет, он проживал в Гиват-Шмуэль.

    Еще один резервист из того же батальона был серьезно ранен в ходе инцидента и доставлен в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.

    Ганизат стал двенадцатым израильским солдатом, погибшим в ходе наземного наступления против «Хезболлы» в Ливане и операций на границе. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются столкновения между израильскими и ливанскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» успешно отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимо избежать масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа. Израиль начал проведение военной операции против Ливана, подчеркивая, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов».

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    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

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    9 октября 2024, 12:58 • Новости дня
    Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.

    «В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.

    Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.

    Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.

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    8 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Хезболла заявила об атаке базы Глилот в Израиле

    Хезболла заявила, что совершила ракетный обстрел израильской базы Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды Хезболлы заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

    Отряды шиитской милиции Хезболла заявили, что атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает ТАСС.

    Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.

    В распространенной ими сводке говорится, что силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот. «Эта операция проведена в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские бомбардировки, совершаемые израильской авиацией», – заявили представители Хезболлах.

    Кроме того, отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авивим, Дальтон и Йирон.

    Всего за сутки Хезболлах совершила 13 вооруженных вылазок, поразив ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Под обстрелы попали также город Кацрин на Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута.

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    7 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Постпред РФ при ООН Гатилов спрогнозировал последствия насилия на Ближнем Востоке

    Постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что растущий уровень насилия на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям глобального масштаба, призвав к немедленному прекращению боевых действий.

    Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность по поводу роста насилия на Ближнем Востоке, указав на возможные глобальные последствия, передает ТАСС.

    «Все нарастающий масштаб неизбирательного насилия чреват непредсказуемыми и непоправимыми последствиями не только в самом регионе, но и во всем мире», – заявил Гатилов.

    Он подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий для создания условий политико-дипломатического урегулирования, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа.

    Гатилов напомнил о трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года в Израиле, когда террористическое нападение унесло жизни почти 1,2 тыс. человек. Он осудил нападение и выразил соболезнования народу Израиля, семьям погибших и захваченных заложников.

    «Этой кровавой резне, чьими жертвами стали мирные жители, в том числе женщины и дети, нет и не может быть оправдания», – отметил постпред.

    Глава российской дипмиссии призвал все стороны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

    Обострение ситуации произошло после проникновения сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября, что сопровождалось убийствами и захватом заложников.

    В ответ Израиль начал блокаду Газы и удары по Ливану и Сирии, затем началась наземная операция в анклаве.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников.

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    9 октября 2024, 11:01 • Новости дня
    «Хезболла» отразила атаку израильских сил на юге Ливана

    «Хезболла» вступила в бой с израильскими силами в районе Эль-Ляббуна на юге Ливана

    Бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» вступили в боестолкновение с израильскими военнослужащими в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что «бойцы исламского сопротивления атаковали неприятельские силы, проникшие на ливанскую территорию, из артиллерийских орудий и минометов». В результате атаки противник понес потери и был вынужден отступить к границе.

    Перестрелка также произошла в районе Марун-эр-Рас в восточном секторе ливанского юга. Шиитские отряды выпустили несколько управляемых ракет по боевой технике израильской армии. В окрестностях Блиды была подорвана взрывчатка на пути израильской колонны, что привело к потерям среди израильских военнослужащих: некоторые были убиты, другие получили ранения.

    С утра бойцы «Хезболлы» обстреливали из реактивных систем залпового огня израильские поселения Авивим, Дишон, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сообщается, что было выпущено не менее 60 ракет по позициям израильских войск в районе Метула, что свидетельствует о значительном обострении конфликта в этом регионе.

    Израильская армия в среду заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО. Накануне израильские ВВС заявляли, что уничтожили в Ливане 50 членов «Хезболлы», включая шестерых командиров.

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    8 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Иранские военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    Tекст: Александра Юдина

    Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.

    Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.

    «Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.

    Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

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    8 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле предположили ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    В Израиле допустили вероятную ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Претендент на должность генсека «Хезболлы», которым считался глава исполнительного совета Хашем Сафи ад-Дин, может быть ликвидирован, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант заявил, что «Хезболла» является организацией без лидера, и напомнил, что ранее был ликвидирован ее прежний предводитель Хасан Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    «Его сменщик, вероятно, тоже ликвидирован. Это оказывает громадное влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», – добавил министр.

    Ранее израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

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    8 октября 2024, 22:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о гибели 35 израильских солдат в Ливане

    «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» сообщают о продолжении ожесточенных боев на юге Ливана, передает ТАСС.

    По информации коммюнике, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», в результате столкновений с израильской армией погибли не менее 35 израильских солдат и офицеров, а около 200 получили ранения.

    В коммюнике также подчеркивается, что израильским войскам не удается закрепиться на ливанской территории и занять некоторые южные деревни. «Хезболла» утверждает, что их отряды успешно противодействуют попыткам израильских элитных подразделений продвинуться на ливанскую территорию.

    Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла о готовности защищать ливанскую территорию от любых агрессивных действий со стороны Израиля. Организация имеет значительное влияние в южной части Ливана, где располагаются ее вооруженные формирования.

    Израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

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    7 октября 2024, 23:30 • Новости дня
    Израиль опроверг вторжение радикалов на дельтапланах

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах, заявив об отсутствии угрозы в северных регионах.

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах в северные районы страны, передает ТАСС.

    Пресс-служба военных заявила об отсутствии риска инцидента в сфере безопасности в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала.

    Согласно информации 14-го канала израильского телевидения, дельтапланы, замеченные в небе, использовались самими израильскими военными.

    Они применялись для доставки снаряжения сухопутным подразделениям в приграничных районах, что вызвало беспокойство у местных жителей.

    Беспокойство усилилось из-за событий прошлого года, когда 7 октября 2023 года участники ХАМАС использовали дельтапланы для проникновения в южные районы Израиля. Эти события помнят многие израильтяне и потому активно обсуждаются.

    Телеканал Al Jadeed ранее утверждал, что дельтапланы применялись вооруженными формированиями «Хезболлах» для проникновения на север Израиля. Однако информация оказалась недостоверной, что подтвердили израильские военные.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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