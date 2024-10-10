Посольство посоветовало россиянам соблюдать меры безопасности в Иране

Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.2 комментария
Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».6 комментариев
Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН
Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.
По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».
«При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.
Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.
Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.
«Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.
По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.
Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.
Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута
Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.
Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.
Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.
В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».
По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.
Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке
Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами
Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.
В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.
Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.
Бойцы поразили двигавшийся к городу танк управляемыми ракетами, зафиксировано прямое попадание в машину, сообщили в «Хезболле», передает ТАСС.
Отмечается, что в экипаже танка есть как раненые, так и убитые.
После поражения машины бойцы начали стрелять по израильским военным, пытавшимся эвакуировать раненых и убитых.
Ранее израильские СМИ сообщили о гибели своего 12-го военного в ходе боев с «Хезболлой».
The Times of Israel: В боях с «Хезболлой» за девять дней погиб 12-й израильский военный
В бою с «Хезболлой» в Южном Ливане погиб сержант-майор резерва ЦАХАЛ Ронни Ганизат, сообщила The Times of Israel. Он служил в 5030-м батальоне бригады Алон. Ганизату было 36 лет, он проживал в Гиват-Шмуэль.
Еще один резервист из того же батальона был серьезно ранен в ходе инцидента и доставлен в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.
Ганизат стал двенадцатым израильским солдатом, погибшим в ходе наземного наступления против «Хезболлы» в Ливане и операций на границе. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются столкновения между израильскими и ливанскими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» успешно отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимо избежать масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа. Израиль начал проведение военной операции против Ливана, подчеркивая, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов».
Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой
В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.
Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.
Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.
«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.
Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.
Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.
Хезболла заявила, что совершила ракетный обстрел израильской базы Глилот под Тель-Авивом
Отряды шиитской милиции Хезболла заявили, что атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает ТАСС.
Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.
В распространенной ими сводке говорится, что силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот. «Эта операция проведена в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские бомбардировки, совершаемые израильской авиацией», – заявили представители Хезболлах.
Кроме того, отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авивим, Дальтон и Йирон.
Всего за сутки Хезболлах совершила 13 вооруженных вылазок, поразив ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Под обстрелы попали также город Кацрин на Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута.
Постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность по поводу роста насилия на Ближнем Востоке, указав на возможные глобальные последствия, передает ТАСС.
«Все нарастающий масштаб неизбирательного насилия чреват непредсказуемыми и непоправимыми последствиями не только в самом регионе, но и во всем мире», – заявил Гатилов.
Он подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий для создания условий политико-дипломатического урегулирования, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа.
Гатилов напомнил о трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года в Израиле, когда террористическое нападение унесло жизни почти 1,2 тыс. человек. Он осудил нападение и выразил соболезнования народу Израиля, семьям погибших и захваченных заложников.
«Этой кровавой резне, чьими жертвами стали мирные жители, в том числе женщины и дети, нет и не может быть оправдания», – отметил постпред.
Глава российской дипмиссии призвал все стороны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Обострение ситуации произошло после проникновения сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября, что сопровождалось убийствами и захватом заложников.
В ответ Израиль начал блокаду Газы и удары по Ливану и Сирии, затем началась наземная операция в анклаве.
Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников.
«Хезболла» вступила в бой с израильскими силами в районе Эль-Ляббуна на юге Ливана
Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» вступили в боестолкновение с израильскими военнослужащими в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что «бойцы исламского сопротивления атаковали неприятельские силы, проникшие на ливанскую территорию, из артиллерийских орудий и минометов». В результате атаки противник понес потери и был вынужден отступить к границе.
Перестрелка также произошла в районе Марун-эр-Рас в восточном секторе ливанского юга. Шиитские отряды выпустили несколько управляемых ракет по боевой технике израильской армии. В окрестностях Блиды была подорвана взрывчатка на пути израильской колонны, что привело к потерям среди израильских военнослужащих: некоторые были убиты, другие получили ранения.
С утра бойцы «Хезболлы» обстреливали из реактивных систем залпового огня израильские поселения Авивим, Дишон, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сообщается, что было выпущено не менее 60 ракет по позициям израильских войск в районе Метула, что свидетельствует о значительном обострении конфликта в этом регионе.
Израильская армия в среду заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО. Накануне израильские ВВС заявляли, что уничтожили в Ливане 50 членов «Хезболлы», включая шестерых командиров.
МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле
Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.
Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.
«Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.
Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.
Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.
В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.
В Израиле допустили вероятную ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»
Галант заявил, что «Хезболла» является организацией без лидера, и напомнил, что ранее был ликвидирован ее прежний предводитель Хасан Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
«Его сменщик, вероятно, тоже ликвидирован. Это оказывает громадное влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», – добавил министр.
Ранее израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.
«Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана
Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» сообщают о продолжении ожесточенных боев на юге Ливана, передает ТАСС.
По информации коммюнике, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», в результате столкновений с израильской армией погибли не менее 35 израильских солдат и офицеров, а около 200 получили ранения.
В коммюнике также подчеркивается, что израильским войскам не удается закрепиться на ливанской территории и занять некоторые южные деревни. «Хезболла» утверждает, что их отряды успешно противодействуют попыткам израильских элитных подразделений продвинуться на ливанскую территорию.
Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла о готовности защищать ливанскую территорию от любых агрессивных действий со стороны Израиля. Организация имеет значительное влияние в южной части Ливана, где располагаются ее вооруженные формирования.
Израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.
Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана
Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах в северные районы страны, передает ТАСС.
Пресс-служба военных заявила об отсутствии риска инцидента в сфере безопасности в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала.
Согласно информации 14-го канала израильского телевидения, дельтапланы, замеченные в небе, использовались самими израильскими военными.
Они применялись для доставки снаряжения сухопутным подразделениям в приграничных районах, что вызвало беспокойство у местных жителей.
Беспокойство усилилось из-за событий прошлого года, когда 7 октября 2023 года участники ХАМАС использовали дельтапланы для проникновения в южные районы Израиля. Эти события помнят многие израильтяне и потому активно обсуждаются.
Телеканал Al Jadeed ранее утверждал, что дельтапланы применялись вооруженными формированиями «Хезболлах» для проникновения на север Израиля. Однако информация оказалась недостоверной, что подтвердили израильские военные.
Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников