Задержаны подозреваемые в избиении ветерана СВО в Тюмени

Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

Tекст: Евгений Поздняков

«Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

«Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

«Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

«Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.