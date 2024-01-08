Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
В ВСУ заявили об использовании FPV-дронов из-за нехватки снарядов
Вице-премьер Украины Федоров: ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов
Вооруженным силам Украины приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров изданию The Wall Street Journal.
«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», – признался политик, передает ТАСС.
При этом Федоров подтвердил, что БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.
WSJ отмечает, что на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечает одним-двумя.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские системы ПВО за неделю уничтожили 28 ракет, 107 реактивных снарядов и 253 дрона ВСУ.