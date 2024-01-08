В ВСУ заявили об использовании FPV-дронов из-за нехватки снарядов

Вице-премьер Украины Федоров: ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», – признался политик, передает ТАСС.

При этом Федоров подтвердил, что БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

WSJ отмечает, что на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечает одним-двумя.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские системы ПВО за неделю уничтожили 28 ракет, 107 реактивных снарядов и 253 дрона ВСУ.