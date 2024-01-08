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    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    14 комментариев
    8 января 2024, 10:33

    В ВСУ заявили об использовании FPV-дронов из-за нехватки снарядов

    Вице-премьер Украины Федоров: ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженным силам Украины приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров изданию The Wall Street Journal.

    «Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», – признался политик, передает ТАСС.

    При этом Федоров подтвердил, что БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

    WSJ отмечает, что на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечает одним-двумя.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что российские системы ПВО за неделю уничтожили 28 ракет, 107 реактивных снарядов и 253 дрона ВСУ.

    7 января 2024, 17:00
    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ

    На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат

    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за месяц теряет около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО она потеряла 500 тыс. человек, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».

    Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (73)
    8 января 2024, 05:39
    Киев затопило нечистотами

    На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу

    Киев затопило нечистотами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Борщаговка на западе Киева прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу и припаркованные автомобили.

    Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.

    Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.

    Коментарии (59)
    7 января 2024, 15:56
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

    Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

    В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.


    Коментарии (23)
    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


    Коментарии (33)
    7 января 2024, 11:56
    В Британии сочли истеричным поведение Залужного

    Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Олег Исайченко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что у главкома ВСУ Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов ВС России по военным объектам на Украине.

    «У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

    Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

    Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (12)
    7 января 2024, 11:04
    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на официальную отмену

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать праздник в этот день.

    По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает местное издание «Страна».

    Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».

    В 2022 году раскольничья Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.

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    7 января 2024, 19:15
    В Конгрессе заявили об отсутствии у Белого дома стратегии по Украине

    Спикер Конгресса потребовал от Белого дома озвучить стратегию по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

    «Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?», – задал риторические вопросы Джонсон в эфире CBS, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что делал запрос у Белого дома по стратегии, но не получил ответа. Спикер пояснил, что у страны есть госдолг в 34 трлн долларов, и пояснил, что финансирование киевского режима – очень «серьезный вопрос». По его словам, прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, США необходимо обезопасить собственную границу.

    Напомним, конгресс США не согласовал новую помощь украинской стороне. Госдеп отмечал, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не на уровне 2022–2023 годов.

    Коментарии (15)
    7 января 2024, 11:36
    На Украине допустили отключение света в ближайшие дни

    В Киеве предупредили об отключении света на Украине в ближайшие дни

    Tекст: Кристина Цыцура

    Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возможные отключения электроэнергии на Украине произойдут в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

    Дефицит мощности в пиковые часы из-за потребления электроэнергии неизбежен, передает РИА «Новости».

    По его мнению, отключения не будут тотальными, «это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок».

    Ранее Украину предупреждали о «крайне тяжелой» зиме.

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    7 января 2024, 17:58
    Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

    Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

    По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

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    8 января 2024, 01:32
    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

    Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.

    Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

    ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

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    7 января 2024, 13:29
    В Воздушных силах ВСУ не верят в задержку истребителей F-16 из Дании

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.

    По словам Игната, для Украины тема передачи истребителей F-16 стала достаточно чувствительной, так как пилотам приходится в быстрые сроки проходить подготовку, передает РИА «Новости».

    «Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков», – приводит слова Игната украинское издание Hromadske.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Игнат же заявил, что данные из статьи издания Berlingske не подтверждаются официальными заявлениями.

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    8 января 2024, 08:31
    В нескольких городах Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге и Запорожье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Взрывы произошли в ряде городов Украины, в частности в Харькове и Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщило издание «Зеркало недели».

    Также взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье. На этих территориях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Украинский телеканал «Общественный» сообщает о взрывах в Хмельницком на западе страны, передает РИА «Новости».

    В ночь на 8 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о нескольких взрывах возле частных домов в одном из районов города.

    Коментарии (74)
    7 января 2024, 14:29
    В Минобороны сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В министерстве обороны России сообщили об уничтожении в ходе специальной военной операции на Донецком направлении самоходной артиллерийской установки «Caezar» производства Франции, гаубицы М119 производства США, а также склада боеприпасов ВСУ.

    Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 20 автомобилей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении были отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР.

    В районе Харьковской области были уничтожены 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы FH-70 производства Британии, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (0)
    7 января 2024, 14:05
    ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки поразили 109 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях, сообщило Министерство обороны в воскресенье.

    Ракетные войска, артиллерия, беспилотники ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Коблево (Николаевская область), 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

    На Запорожском направлении поражены скопления живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Пятихаток, Вербового, Работино, Новопрокоповки и Каменского.

    На этом направлении украинская армия потеряла до 40 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра у Ильинки (Днепропетровская область), Львово, Золотой Балки, Ивановки, Саблуковки и Мылового (Херсонская область).

    Там ВСУ потеряли свыше 35 человек, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

    ПВО за сутки сбили два самолета украинских ВВС. У Днепропетровска уничтожен Су-25, у Кривого рога – Су-27. Также перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и шесть противокорабельных ракет «Нептун».

    За сутки также уничтожено 38 дронов.

    С начала СВО уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10526 дронов, 447 ЗРК, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 машина РСЗО, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    7 января 2024, 15:34
    Япония внесет в фонд НАТО 37 млн долларов на предоставление Украине противодроновых систем

    Tекст: Кристина Цыцура

    Япония внесет в фонд НАТО 37 млн долларов, чтобы предоставить Украине системы для выявления беспилотников, заявила глава МИД Японии Еко Камикава.

    Заявление было сделано в ходе визита Камикава в Киев в воскресенье, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что глава МИД Японии планирует обсудить вопросы восстановления Украины, пути достижения справедливого и продолжительного мира.

    Политик прибыла с необъявленным визитом в Киев днем 7 января.

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