В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Расчеты ПВО за неделю уничтожили 28 ракет, 107 реактивных снарядов и 253 дрона ВСУ
За последние семь дней средства противовоздушной обороны России уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У» и три переделанные для стрельбы по наземным целям ракеты ЗРК С-200, сообщило Министерство обороны России.
Расчеты ПВО уничтожили 107 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены три пусковые установки HIMARS и «Ольха», ЗРК С-200, радиолокатор ЗРК С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
Авиация и ПВО за семь дней уничтожили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
За неделю в плен сдались 13 украинских военных, из них восемь – на Купянском направлении.