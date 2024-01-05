Расчеты ПВО за неделю уничтожили 28 ракет, 107 реактивных снарядов и 253 дрона ВСУ

Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

Tекст: Вера Басилая

Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.