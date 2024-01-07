Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?3 комментария
Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование
Израильская сторона готова урегулировать свои трения с «Хезболлой» политическими способами, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху в воскресенье.
Нетаньяху заявил, что предлагает «Хезболле» «усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы», передает РИА «Новости».
Израиль готов защищать своих граждан и возвращать их в свои дома. Если получится, то это будет сделано политическими способами, в ином случае Тель-Авив будет действовать «другими способами».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Ливане встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла».