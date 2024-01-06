Боррель встретился с делегацией партии «Хезболла»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла»

Tекст: Денис Тельманов

Делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве, передает ТАСС.

По данным телеканала, представители «Хезболла» сообщили Боррелю, что пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа, партия не будет обсуждать ситуацию на юге республики.

В программе визита Борреля в Ливан также значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.

Ранее сообщалось, что в результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»