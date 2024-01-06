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Боррель встретился с делегацией партии «Хезболла»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Ливане встретился с делегацией шиитской партии «Хезболлах».
Делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве, передает ТАСС.
По данным телеканала, представители «Хезболла» сообщили Боррелю, что пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа, партия не будет обсуждать ситуацию на юге республики.
В программе визита Борреля в Ливан также значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.
Ранее сообщалось, что в результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»