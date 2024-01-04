Девять бойцов «Хезболлы» погибли в результате атак израильской армии

Tекст: Денис Тельманов

Жертвами продолжающихся столкновений на границе двух стран стали местный представитель «Хезболла» Хусейн Язбек и восемь его сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

В ходе нападения шиитских формирований на казармы израильских войск в поселениях Биранит, Биркет-Риша, Довив и Зарит с использованием противотанковых ракет «Хезболла» потеряла пять своих бойцов.

В ответ артиллерия Израиля обстреляла окрестности 12 населенных пунктов на юге Ливана и нанесла воздушные удары по Рас-эн-Накуре и Яруну, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами десять военных позиций на севере Израиля в ответ на «агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа».