Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами 10 военных позиций на севере Израиля
«Хезболла» заявила об обстреле ракетами 10 военных позиций на севере Израиля
Формирования шиитской милиции «Хезболлах» нанесли за сутки удары по 10 военным позициям на севере Израиля, говорится в коммюнике военно-информационной службы «Хезболла».
«Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа», – приводит ТАСС фрагмент заявления.
Отмечается, что шиитские формирования атаковали ракетами и минометными снарядами механизированные патрули и казармы в поселениях Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Митат, Рамима, Штула и Эйлит. В коммюнике утверждается, что «все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания», сообщает ТАСС.
Кроме того, ракеты были выпущены по постам израильских войск в пограничных районах Джель-эль-Алям, Эль-Абад, Эль-Мердж и Эс-Самака, приводит данные «Хезболла».
Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.