Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами 10 военных позиций на севере Израиля

«Хезболла» заявила об обстреле ракетами 10 военных позиций на севере Израиля

Tекст: Денис Тельманов

«Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа», – приводит ТАСС фрагмент заявления.



Отмечается, что шиитские формирования атаковали ракетами и минометными снарядами механизированные патрули и казармы в поселениях Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Митат, Рамима, Штула и Эйлит. В коммюнике утверждается, что «все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания», сообщает ТАСС.

Кроме того, ракеты были выпущены по постам израильских войск в пограничных районах Джель-эль-Алям, Эль-Абад, Эль-Мердж и Эс-Самака, приводит данные «Хезболла».

Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.