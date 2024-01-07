ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций

Tекст: Алексей Дегтярев

Ракетные войска, артиллерия, беспилотники ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Коблево (Николаевская область), 109 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Пятихаток, Вербового, Работино, Новопрокоповки и Каменского.

На этом направлении украинская армия потеряла до 40 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра у Ильинки (Днепропетровская область), Львово, Золотой Балки, Ивановки, Саблуковки и Мылового (Херсонская область).

Там ВСУ потеряли свыше 35 человек, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

ПВО за сутки сбили два самолета украинских ВВС. У Днепропетровска уничтожен Су-25, у Кривого рога – Су-27. Также перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и шесть противокорабельных ракет «Нептун».

За сутки также уничтожено 38 дронов.

С начала СВО уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10526 дронов, 447 ЗРК, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 машина РСЗО, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов.