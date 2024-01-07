Пушилин заявил, что в ДНР борются со спекулянтами после завышения цен

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, сейчас цены в ДНР выше, чем в Ростовской области, поэтому работают профильные ведомства, передает РИА «Новости».

«Мы прекрасно понимаем, что там, где спекулятивное завышение, нужно включаться. Включаются профильные ведомства, министерство промышленности, торговли, администрация президента держит руку на пульсе», – подчеркнул Пушилин.

Также работают общественные организации и народный контроль. По словам главы региона, работа будет усилена.

Ранее регионам России рекомендовали договариваться с бизнесом для стабилизации цен на яйца.