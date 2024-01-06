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В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию
Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».
При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.
Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.
Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.