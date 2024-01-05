Генерал ВСУ Кривонос: ВС России за раз смогут уничтожить военные заводы Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия за раз может выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по оборонным предприятиям, сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА «Новости».

По его словам, украинские расчеты противовоздушной обороны не способны справиться с запущенными российскими ракетами, и Россия это понимает.

До этого он заявлял, что у ВСУ нет возможностей атаковать Россию миллионами дронов, поскольку выделенные на беспилотники средства украли.