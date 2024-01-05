В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России за раз смогут уничтожить военные заводы Украины
Российские военные имеют достаточно ракет для поражения украинской критической инфраструктуры и военных производств, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
Россия за раз может выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по оборонным предприятиям, сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА «Новости».
По его словам, украинские расчеты противовоздушной обороны не способны справиться с запущенными российскими ракетами, и Россия это понимает.
До этого он заявлял, что у ВСУ нет возможностей атаковать Россию миллионами дронов, поскольку выделенные на беспилотники средства украли.