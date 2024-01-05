В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев
Боевики Исламского государства* (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.
Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».
Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ