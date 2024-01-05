Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.