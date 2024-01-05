В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Учитель химии из Липецка победила во втором сезоне «Классная тема!»
Учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева одержала победу во втором сезоне шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия»
Состоялся финал второго сезона федерального проекта «Классная тема!», главный приз – возможность создать собственное авторское шоу на одном из федеральных каналов – завоевала учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева.
Самые талантливые педагоги страны и продемонстрировали зрителям в студии и телезрителям свои оригинальные уроки, а помогали им в этом звездные гости программы – Светлана Хоркина, Дмитрий Харатьян, Лариса Рубальская, Мария Ситтель, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Анастасия Макеева, Евгений Папунаишвили, Светлана Абрамова, Дмитрий Колдун, Юрий Аскаров, Елизавета Долженкова, а также Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова и ведущий проекта Дмитрий Шепелев.
Сигарева поразила воображение собравшихся демонстрацией разнообразных химических реакций. Так, по мановению руки содержимое колб и пробирок в мобильной лаборатории, созданной прямо на сцене, «дымилось, пенилось, искрилось и сияло». А приглашенный в качестве звездного ассистента Евгений Папунаишвили испытал непосредственно на себе новый безупречный пятновыводитель.
«Для меня эта победа – победа над собой. Вся история участия в «Классной теме!» для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нем было чем-то невероятным и недостижимым!» – сказала она.
В ближайшее время цикл авторских программ учителя химии Екатерины Сигаревой появится на ресурсах ВГТРК.
Как отметила Анастасия Макеева, современный учитель должен быть азартным и вовлекать учеников в любовь к своему предмету, например, с помощью игры.
«Я считаю, что нет неинтересных предметов – есть учителя, которые не заинтересовывают учеников в своем предмете. Когда не просто что-то читаешь нудным, тихим голосом, а когда делаешь из этого перфоманс, входишь в интерактив с учениками, это всегда сразу вызывает массу эмоций и, как следствие, рождает интерес учеников к этому предмету», – сказала она.
Дмитрий Харатьян в свою очередь подчеркнул, что учитель помимо знаний должен обладать умением увлекать.
«Мне повезло, у меня два учителя – истории и математики – преподавали свой предмет настолько увлекательно, что было не оторвать глаз от них, все сидели с открытыми ртами. Вот это самое важное – заразить, убедить, увлечь, научить учиться», – сказал он.
Проект «Классная тема!», организованный по поручению президента Владимира Путина Минпросвещения и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK, набирает обороты и масштабируется по стране.
В различных регионах появляются локальные версии соревнования талантливых педагогов под брендом «Классная тема!». В рамках же основного, федерального проекта «Классная тема!» в 2023 году было подано 7 тыс. заявок.