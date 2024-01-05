Учитель химии из Липецка победила во втором сезоне «Классная тема!»

Учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева одержала победу во втором сезоне шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия»

Tекст: Александра Юдина

Самые талантливые педагоги страны и продемонстрировали зрителям в студии и телезрителям свои оригинальные уроки, а помогали им в этом звездные гости программы – Светлана Хоркина, Дмитрий Харатьян, Лариса Рубальская, Мария Ситтель, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Анастасия Макеева, Евгений Папунаишвили, Светлана Абрамова, Дмитрий Колдун, Юрий Аскаров, Елизавета Долженкова, а также Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова и ведущий проекта Дмитрий Шепелев.

Сигарева поразила воображение собравшихся демонстрацией разнообразных химических реакций. Так, по мановению руки содержимое колб и пробирок в мобильной лаборатории, созданной прямо на сцене, «дымилось, пенилось, искрилось и сияло». А приглашенный в качестве звездного ассистента Евгений Папунаишвили испытал непосредственно на себе новый безупречный пятновыводитель.

«Для меня эта победа – победа над собой. Вся история участия в «Классной теме!» для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нем было чем-то невероятным и недостижимым!» – сказала она.

В ближайшее время цикл авторских программ учителя химии Екатерины Сигаревой появится на ресурсах ВГТРК.

Как отметила Анастасия Макеева, современный учитель должен быть азартным и вовлекать учеников в любовь к своему предмету, например, с помощью игры.

«Я считаю, что нет неинтересных предметов – есть учителя, которые не заинтересовывают учеников в своем предмете. Когда не просто что-то читаешь нудным, тихим голосом, а когда делаешь из этого перфоманс, входишь в интерактив с учениками, это всегда сразу вызывает массу эмоций и, как следствие, рождает интерес учеников к этому предмету», – сказала она.

Дмитрий Харатьян в свою очередь подчеркнул, что учитель помимо знаний должен обладать умением увлекать.

«Мне повезло, у меня два учителя – истории и математики – преподавали свой предмет настолько увлекательно, что было не оторвать глаз от них, все сидели с открытыми ртами. Вот это самое важное – заразить, убедить, увлечь, научить учиться», – сказал он.

Проект «Классная тема!», организованный по поручению президента Владимира Путина Минпросвещения и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK, набирает обороты и масштабируется по стране.

В различных регионах появляются локальные версии соревнования талантливых педагогов под брендом «Классная тема!». В рамках же основного, федерального проекта «Классная тема!» в 2023 году было подано 7 тыс. заявок.