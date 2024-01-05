В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
ВСУ за 20 минут сбросили четыре бомбы с дронов на Донецк
Украинская армия за 20 минут скинула четыре взрывоопасных предмета с дронов на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В 15.30 мск на Кировский район сброшено первые два взрывоопасных предмета с дрона, в 15.50 мск – еще два других, сообщило представительство, передает РИА «Новости».
В 14.25 украинские военные обстреляли Петровский район города, они выпустили по нему четыре снаряда калибра 155 мм.