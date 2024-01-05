В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Украина назвала Евросоюз самым щедрым спонсором в 2023 году
Евросоюз оказался самым щедрым спонсором киевского режима в 2023 году, он перевел в Нацбанк Украины (НБУ) 19,7 млрд долларов, сообщил украинский регулятор.
Больше всего денег Украине в 2023 году дал Евросоюз – 19,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Нацбанка Украины.
Через трастовый фонд Всемирного банка киевский режим получил 16,4 млрд долларов, в этот транш включены переданные США, Японией, Британией и Норвегией средства. МВФ передал Украине 4,5 млрд долларов, Канада – 1,8 млрд долларов.
Всего в 2023 году на счета правительства в НБУ поступило порядка 42,7 млрд долларов.
Также украинское государство нарастило собственные золотовалютные резервы в 2023 году до 40,5 млрд долларов, или на 42% год к году.