Tекст: Алексей Дегтярев

Больше всего денег Украине в 2023 году дал Евросоюз – 19,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Нацбанка Украины.

Через трастовый фонд Всемирного банка киевский режим получил 16,4 млрд долларов, в этот транш включены переданные США, Японией, Британией и Норвегией средства. МВФ передал Украине 4,5 млрд долларов, Канада – 1,8 млрд долларов.

Всего в 2023 году на счета правительства в НБУ поступило порядка 42,7 млрд долларов.

Также украинское государство нарастило собственные золотовалютные резервы в 2023 году до 40,5 млрд долларов, или на 42% год к году.