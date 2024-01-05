В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»
Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем
Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.
«5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.