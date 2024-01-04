Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Российские военные девять раз срывали попытки ротации ВСУ
Российские военные артиллерийским огнем девять раз срывали попытки ВСУ ротировать войска
Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на южнодонецком направлении.
«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», – рассказал РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
По словам Гордеева, ВСУ в ходе обстрелов потеряли три единицы автомобильной техники, три пункта временной дислокации, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия российских войск поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы, сообщил Гордеев.
Ранее экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую, в которой разрабатывали и модернизировали беспилотники.