Минобороны: ОАЭ оказали помощь при возвращении из плена российских военных

До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.6 комментариев
До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.6 комментариев
Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.13 комментариев
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ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot
Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.
Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.
Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве
Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».
Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.
Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.
Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».
Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.
Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».
Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину
Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.
Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.
На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.
Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками, Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.
Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».
Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.
Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ
«Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.
По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.
Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».
При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.
Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.
По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.
Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.
Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.
«У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.
Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.
«Фонтанка»: В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»
Источники «Фонтанки» рассказали, что дрон был поражен в 4.20 мск, а в 4.50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Произошло возгорание цистерн, пожар потушен силами МЧС.
Минувшей ночью жителей Северной столицы разбудили громкие хлопки, в особенности в Колпинском районе. В Пулково вводили план «Ковер», сообщает издание.
В середине января над территорией Ленинградской области перехватили беспилотник.
WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада
Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.
Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.
Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.
Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».
Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева
По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».
При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.
Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.
Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».
При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.
Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.
Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.
Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.
Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.
После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».
После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.
Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.
Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных
«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.
Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.
Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену
По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).
«Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.
Захарова о словах Борреля: Из века в век Запад думает, как всех поссорить
«Ну, это же Боррель», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, «ошибочными» эти ожидания были «в 22-м году какого века». «У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад», – передает ТАСС слова Захаровой.
Внеся раздор, Запад потом не позволяет помириться и жить нормально, препятствует стабильному сосуществованию, подчеркнула спикер МИД России.
Напомним, Боррель заявил ранее, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта «ошибочны» и не должны влиять на политику ЕС на украинском направлении. Он выразил сомнения в том, что Россия ищет компромисс для разрешения этого кризиса.
Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине, никогда не отказывалась от мирного решения конфликта и заявляла, что после выполнения целей спецоперации россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. При этом подчеркивалось, что переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».
Читатели NYT высмеяли Зеленского после провала с Залужным
Источники NYT сообщили, что отставка не состоялась из-за утечки информации о предстоящем решении президента Украины. А британская The Times отмечала, что Зеленскому пришлось отменить решение из-за «давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров».
Один из комментаторов на сайте The New York Times высказался о том, что Зеленский, отменивший демократические выборы, пытается зачистить тех, кто не согласен «с его видением вечной войны», передает РИА «Новости».
Пользователь Girish Kotwal считает, что Украина является «делом безнадежным», поскольку страна оказалась между молотом и наковальней из-за Зеленского, который, по оценке автора комментария, не обладает стратегическим мышлением. Режиму Зеленского, считает он, пришел бы конец после увольнения Залужного.
«Единственная причина, по которой Зеленский хочет его уволить, заключается в том, что он более популярен. Вот так демократия!» – возмутился Ezra.
Пользователь Richard Ralph назвал Зеленского эгоистом, который одержим «манией собственного величия». Украине, по его словам, нужен кто-то понимающий реальность. У Зеленского же взгляд на мир сформировался благодаря собственной телевизионной славе, добавил комментатор.
«Это трагедия, что Украиной руководит парень, который мало что знает об истории», – пишет Simon, добавляя, что США тратят деньги впустую, направляя средства на поддержку киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.
Кулемзин: Украинские военные сбросили взрывчатку на автобус в Донецке
В своем Telegram-канале он указал, что в Киевском районе с вражеского беспилотника был произведен сброс боеприпаса. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В оперативных службах региона отметили, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Данные о числе и состоянии пострадавших уточняются.
Ранее в среду четверо мирных жителей были ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.
Политолог Шеслер: С помощью нового закона о мобилизации Украина попытается набрать 300-400 тыс. новобранцев для ВСУ
«Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«С помощью нового закона о мобилизации, судя по всему, планируется немного наладить систему воинского учета и увеличить число призывников. Например, ограниченно годным мужчинам надо будет явиться в ТЦК для подтверждения данных. Однако сейчас множество заболеваний не являются причинами для отсрочки, соответственно, эти люди попадут в ряды ВСУ», – отмечает она.
«Качество призывников планируется повысить за счет снижения призывного возраста до 25 лет. Я думаю, что эта планка будет опускаться и дальше. Сейчас командиры ВСУ жалуются, что возрастным солдатам тяжело воевать. Поэтому власти хотят мобилизовать физически более развитую молодежь», – подчеркивает собеседница.
«С помощью пункта о передаче данных из медицинских учреждений украинская власть хочет поставить на учет всех лечащихся мужчин. В таком случае больным остается обращаться в частные клиники. Такие заведения тоже обязаны отправлять информацию, но у них есть возможность скрыть данные человека», – поясняет эксперт.
«Решение о постановке на воинский учет осужденных связано с тем, что они легко подвержены регистрации. Кроме того, на Украине таких людей достаточно много. С одной стороны, их призыв позволит увеличить число солдат ВСУ. С другой, качество этих бойцов оставляет желать лучшего», – акцентирует политолог.
«Любопытно, что в закон не попали наиболее противоречивые предложения, связанные с призывом инвалидов и постановкой всех женщин на воинский учет. Вероятно, это произошло из-за бурной реакции общества. Зеленский решил пока лишний раз не злить население», – отмечает собеседница.
«По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы», – резюмировала Шеслер.
Ранее в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Инициатива также снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.
В стране появятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, граждан Украины от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Также руководители больниц должны сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.
Появятся новые трудности и при выезде за границу. Для этого всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. Кроме того, покинувшие страну граждане должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.
Постановке на воинский учет также будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете». Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.
Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.
Напомним, в середине декабря депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявляла, что если ситуация ухудшится, то на Украине «могут дойти до мобилизации женщин». Парламентарий Марьяна Безуглая, также отмечала, что женщины должны стать на учет наравне с мужчинами.
Однако зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс. Владимир Зеленский также заверил, что не станет подписывать закон о призыве женщин.
Вместе с тем, согласно предыдущей версии документа, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не предоставлялась инвалидам третьей группы. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать версию законопроекта.
В свою очередь генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Владимир Зеленский планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военным, призывают всего 20 бойцов.
Кроме того, в интервью украинским СМИ глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине находится порядка 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только идентификационный код. Что касается местоположения этих граждан, о нем властям ничего не известно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об украинском мобилизационном потенциале.