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С 1 февраля на Запорожской АЭС останутся только сотрудники российской эксплуатирующей компании
С 1 февраля персонал Запорожской АЭС будет состоять только из сотрудников российской эксплуатирующей компании
Персоналу Запорожской АЭС, который не заключил договор с российской компанией ЭО ЗАЭС, с 1 февраля будет заблокирован доступ на объекты станции. При этом ЗАЭС полностью укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы.
«Доступ будет заблокирован 120 специалистам. Мы благодарны им за профессионализм и преданность делу. И несмотря на то, что времени для принятия решения о заключении контракта с российской эксплуатирующей компанией было достаточно, мы готовы рассмотреть их заявления, если они примут соответствующее решение», – приводятся в официальном Telegram-канале ЗАЭС слова директора станции Юрия Черничука.
Отмечено, что решение об ограничении доступа – результат планомерной работы по приведению в соответствие с нормами и регламентами атомной отрасли России, направленными на обеспечение безопасности станции.
Сейчас на станции работает более 4,5 тыс. человек, почти 1 тыс. заявлений о приеме на работу находятся на рассмотрении, говорится с в сообщении ЗАЭС. «За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, был заключен коллективный договор», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ЗАЭС укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы. На данный момент все шесть блоков Запорожской АЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию. Пять из них, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов», один – в состоянии «горячий останов» для обеспечения собственных нужд станции паром.
Оборудование обслуживается персоналом АЭС в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной и ядерной безопасности и под наблюдением экспертов МАГАТЭ.