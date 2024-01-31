Депутат Рады рассказал, как Венгрия дала «конкретную оплеуху» Украине

Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила Украину и лично министра Кулебу перед встречей в Ужгороде

Tекст: Ольга Никитина

Дубинский, который содержится в киевском СИЗО по подозрению в государственной измене, написал в своих соцсетях, которые ведутся при помощи адвокатов, что заявление лидера венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о том, что страна намерена претендовать на Закарпатье после краха Украины, не является «марионеточным». Украинский политик уверен, что это была «вполне конкретная оплеуха» со стороны Венгрии перед приездом в Ужгород министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и его встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РИА «Новости».

Украинский парламентарий считает, что это заявление в первую очередь является «тестом на проверку прочности» Киева. Венгерская сторона, по его мнению, хотела проверить, станет ли МИД Украины вызывать посла Венгрии для вручения ноты или не рискнет. Кроме того, депутат Рады считает, что таким образом Венгрия продемонстрировала свою сильную позицию, ведь встреча с главой внешнеполитического ведомства этой страны не была отменена даже после «такой наглой выходки».

Кроме того, полагает автор публикации, это намек, что Венгрия сохранит свое вето по вопросу помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля.

Более того, считает Дубинский, заявление стало «личным плевком» в министра иностранных дел Кулебу, авторитет которого («и так не высокий») был «обнулен».

Напомним, Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде заявил, что радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину.