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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

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    31 января 2024, 09:28 • Новости дня

    Депутат Рады рассказал, как Венгрия дала «конкретную оплеуху» Украине

    Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила Украину и лично министра Кулебу перед встречей в Ужгороде

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии встречи делегаций Венгрии и Украины во главе с министрами иностранных дел двух стран в Ужгороде Будапешт унизил Киев, устроив «тест на проверку прочности», заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Дубинский, который содержится в киевском СИЗО по подозрению в государственной измене, написал в своих соцсетях, которые ведутся при помощи адвокатов, что заявление лидера венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о том, что страна намерена претендовать на Закарпатье после краха Украины, не является «марионеточным». Украинский политик уверен, что это была «вполне конкретная оплеуха» со стороны Венгрии перед приездом в Ужгород министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и его встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РИА «Новости».

    Украинский парламентарий считает, что это заявление в первую очередь является «тестом на проверку прочности» Киева. Венгерская сторона, по его мнению, хотела проверить, станет ли МИД Украины вызывать посла Венгрии для вручения ноты или не рискнет. Кроме того, депутат Рады считает, что таким образом Венгрия продемонстрировала свою сильную позицию, ведь встреча с главой внешнеполитического ведомства этой страны не была отменена даже после «такой наглой выходки».

    Кроме того, полагает автор публикации, это намек, что Венгрия сохранит свое вето по вопросу помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля.

    Более того, считает Дубинский, заявление стало «личным плевком» в министра иностранных дел Кулебу, авторитет которого («и так не высокий») был «обнулен».

    Напомним, Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде заявил, что радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    30 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76

    ТАСС: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого украинскими боевиками в Белгородской области самолета Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76. Самолет, по его словам, был сбит в воздухе. «Все очевидно», – сказал источник.

    При этом анализ данных черных ящиков продолжается. Работа проводится без спешки и вскоре будет завершена, отметил представитель силовых структур.

    Накануне сообщалось о завершении предварительной расшифровки черных ящиков Ил-76.

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    30 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов

    Лавров: Запад за неполные два года уже выделил Украине более 200 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 млрд долларов, причем на семь лет. Основными донорами киевского режима, по словам Лаврова, являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция, передает ТАСС.

    Поставленное Западом Украине оружие между тем расползается по всему миру, констатировал глава МИД России. «Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти», – сказал Лавров.

    Западное оружие, поставленное для нужд ВСУ, уже обнаружено в зонах конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его нелегальные партии выявлены в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, перечислил министр.

    Однако западные страны, как отметил Лавров, изо всех сил стараются не замечать того, что это оружие используется в том числе террористами и экстремистами.

    Лавров заявлял ранее, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 19:15 • Новости дня
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    @ GLEB GARANICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Источники сообщили, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский предложил Залужному некую новую роль, передают «Известия».

    Отмечается, что Зеленский указал Залужному на то, что он будет в любом случае снят с должности. Источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

    Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.

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    30 января 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

    Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    @ ТАСС / Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируется Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее украинские СМИ и чиновники сообщили об отставке главкома, однако позднее информация была опровергнута.

    «Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

    Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

    Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

    Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.

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    30 января 2024, 17:10 • Новости дня
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине на предстоящем экстренном саммите ЕС 1 февраля, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

    Он сообщил, что переговоры по Украине остаются сложными, передает ТАСС.

    Также представитель ЕС сообщил, что Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в 50 млрд евро и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    30 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76 над Белгородской областью

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола подчеркнул, что Россия не закрывает результаты расследования по сбитому Ил-76 от тех, кто хочет знать правду, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие. Самолет, согласно полученным данным, был сбит в воздухе, а любые другие версии крушения исключены.

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    30 января 2024, 15:56 • Новости дня
    Орбан назвал человека, который может остановить конфликт на Украине

    Премьер Венгрии Орбан назвал Трампа способным остановить конфликт на Украине

    Орбан назвал человека, который может остановить конфликт на Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп является «единственным лидером, способным остановить войну», заявил французскому журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, если бы в феврале 2022 года Трамп был президентом США, войны в Европе бы не случилось – сегодня никто, кроме него, не является достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну, передает РБК.

    Также издание отмечает, что Венгрия не согласовала изменение бюджета, то есть не дала согласия на выделение Киеву 50 млрд евро, однако европейская страна выразила готовность присоединиться к инициативе 26 стран Евросоюза, если будут гарантии того, что каждый год члены ЕС будут решать, продолжать отправлять эти деньги или нет.

    Орбан выразил сожаление насчет того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как способ шантажа, заверив, что речь идет «о восстановлении и поддержании единства Евросоюза». В заключение венгерский премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

    «Мы считаем, что единственное решение – дипломатическое. Оно предполагает переговоры о прекращении огня и мире… Я считаю, что каждый член ЕС имеет право защищать бюджет в том виде, в каком он был создан», – резюмировал он.

    Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Европу готовиться к возможной победе Трампа на президентских выборах в США.

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    30 января 2024, 13:15 • Новости дня
    Focus: Зеленский выдал истинное положение ВСУ на фронте своим видом

    Обозреватель Focus: Зеленский своим видом в интервью доказал ухудшение ситуации для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем интервью своим видом показал, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается, заявил обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.

    Он отметил, что Зеленский перестал демонстрировать вид уверенного в победе человека. Он стал тем, кто пытается произвести впечатление, будто готов сражаться. По словам Штейнгарта, лицо Зеленского соответствовало ситуации, передает RT.

    Обозреватель добавил, что у Зеленского есть веские причины «двигаться в сторону пока еще совершенно незанятой переговорной комнаты».

    Журналист предупредил, что Зеленский должен открыть мирную дипломатию – пока не стало слишком поздно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».

    Коментарии (3)
    31 января 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ

    Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press,REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможными преемниками главкома ВСУ Валерия Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оба, однако, от должности отказались, сообщили британские СМИ.

    Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.

    Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.

    После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».

    После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.

    Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.

    Коментарии (3)
    31 января 2024, 01:56 • Новости дня
    The Economist: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ

    The Economist: Начальник разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отказался от должности главкома ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщает The Economist со ссылкой на собственные источники.

    По данным издания, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену Валерия Залужного, который в последний момент отказался покидать пост главкома ВСУ и занимать должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Залужным вечером 29 января и сообщил ему решение отправить его в отставку с поста главкома ВСУ, а также предложил ему занять пост секретаря СНБО.

    Другим наиболее вероятным претендентом на пост главкома ВСУ называется командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

    Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский все равно отправит Залужного в отставку.

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    30 января 2024, 22:54 • Новости дня
    Рождаемость на Украине достигла мирового минимума

    Рождаемость на Украина оказалась самой низкой в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире,

    «Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире – в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой экспертов газеты Times.

    Отмечается, что эта ситуация ставит под вопрос «выживание страны».

    При этом директор института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала изданию, что средняя продолжительность жизни украинских мужчин снизилась до 57-58 лет, этот показатель ниже только у четырех африканских стран: Лесото (55 лет), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54).

    Ранее сообщалось, что украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины – с 2017 до 2023 года рождаемость в стране уменьшилась на 48% – с 364 детей в год до 177 тыс.



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    30 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров ответил на мнение, что Прибалтика «будет следующей» после Украины

    Лавров: Заявления, что Прибалтика может быть «следующей» после СВО на Украине, абсурдны

    Tекст: Ольга Никитина

    Звучащее на Западе мнение о том, что Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после того, как завершится российская спецоперация на Украине, является абсурдным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола отметил, что в таком ключе недавно высказывался, например, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, работающий консультантом при команде президента Украины Владимира Зеленского. Подобные утверждения также звучали из уст президента США Джо Байдена, напомнил глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Запад, как высказывался Фог Расмуссен, рассматривает Украину в качестве «оборонительного вала» перед Россией, поскольку если в этом конфликте России удастся отстоять свои интересы, то «следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия», привел его слова Лавров.

    Подобные заявления Лавров назвал абсурдными. Он подчеркнул, что Россия открыто заявила о целях специальной военной операции.

    «Мы устраняем историческую несправедливость», – подчеркнул министр.

    Россия, указал Лавров, стремится устранить попытки переписать историю и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с США стало бы использовать для нанесения угроз безопасности нашей страны.

    Вместе с тем, отметил министр, на Западе понимают, что начался срыв «проекта Украина», и процесс этот нельзя остановить.

    Также Лавров заявил, что Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов.

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине

    Слухи о кадровых перестановках в ВСУ вызвали дискуссию о том, как эти изменения изменят характер боевых действий армии Украины. Эксперты считают, что замена Валерия Залужного на Кирилла Буданова в должности главкома ВСУ приведет к усилению террористической активности противника. Однако логика верна и в обратном направлении – по кадровым решениям в ВСУ можно будет судить о том, что Вашингтон решил делать дальше на Украине. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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