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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 21:20 • Новости дня

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ

    Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ

    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти должны говорить населению правду о ситуации на фронте вместо постоянной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире канала «Прямой».

    По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».

    «Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.

    Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.

    Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.

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    29 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины

    Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия в вопросе выделения пакета помощи Украине не поддастся на шантаж со стороны Европейского союза, который нацелился на «экономические слабости» республики и собрался поставить под угрозу валюту страны, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    Бока в соцсетях заявил, что публикация в газете Financial Times о планах ЕС оказать давление на Будапешт только подтверждает заявления венгерского правительства. На самом деле, по его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС, чтобы оказывать давление на европейские страны, передает РИА «Новости».

    Будапешт, как подчеркнул политик, «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». Он добавил, что Венгрия продолжит участие в переговорах, но на шантаж не поддастся.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    29 января 2024, 11:35 • Новости дня
    Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Губернатор Евраев: Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области предотвращена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Михаил Евраев.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители и спецслужбы. В результате никто не пострадал, возгорания нет, уточнил губернатор.

    Об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле ранее в понедельник писали СМИ.

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    29 января 2024, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили повысить в два раза тарифы на электроэнергию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тарифы на электроэнергию на Украине в 2024 году вырастут в два раза, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

    Парламентарий отметил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен [за кВт. ч] (14,3 рубля)», передает ТАСС.

    Он сослался на письмо из Белого дома, в котором говорилось о необходимости выполнить требования по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий.

    Сейчас тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).

    Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре.

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    29 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинским военным решили дать новые знания

    На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных

    Украинским военным решили дать новые знания
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ смогут изучить украинский язык на курсах, которые для них в ближайшее время откроют, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.

    Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.

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    29 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»

    Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля

    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз ввел обширные санкции против России, однако уничтожить российскую оборонную промышленность не удалось, «она все еще существует», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    29 января 2024, 11:07 • Новости дня
    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник

    «360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле

    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в понедельник пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщают СМИ.

    БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.

    Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.

    В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.

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    29 января 2024, 14:44 • Новости дня
    Названа доля прошедших подготовку за границей украинских военных

    Украинский генерал сообщил, что 20% военных ВСУ прошли подготовку за границей

    Названа доля прошедших подготовку за границей украинских военных
    @ Larissa Schwedes/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каждый пятый военнослужащий ВСУ прошел подготовку в зарубежных странах, сообщил командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

    По его словам, 20% украинских военных было подготовлено за границей, передает ТАСС. Николюк также отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет и это создает определенные трудности подготовки.

    Ранее украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных.

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    29 января 2024, 05:41 • Новости дня
    Украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    С 2017 года рождаемость в стране уменьшилась с 364 детей в год до 187 тыс. в 2023 году, она сократилась на 48% (177 тыс.), заявил Кущ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что при обретении Украины независимости рождаемость там превышала 500 тыс. человек в год.

    По словам эксперта, за ближайшие 30 лет в стране появится лишь 4,5 млн новых украинцев. Это при условии, если рождаемость не будет падать, и все родившиеся доживут до взрослого возраста и не уедет за рубеж.

    Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек. Кущ назвал это «бездной национальной катастрофы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране осталось 23 млн человек.

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    29 января 2024, 09:32 • Новости дня
    Власти Харьковской области стали обесточивать районы

    Марочко: Власти Харьковской области обесточивают районы для принудительной эвакуации людей

    Tекст: Ольга Никитина

    Целые районы на севере и западе Харьковской области отключают от энергоснабжения по решению подконтрольной Киеву администрации, таким образом местные власти хотят ускорить принудительную эвакуацию населения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко сообщил РИА «Новости», что мирных граждан таким образом вынуждают покидать свое жилье.

    Кроме того, отметил эксперт, высвобождаются мощности, которые Киев перенаправляет для военных предприятий с дефицитом электроэнергии.

    В январе Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, объявила о начале обязательной эвакуации по «соображениям безопасности» в двух общинах Купянского района.

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    29 января 2024, 03:18 • Новости дня
    Спецпредставитель Лаврентьев: Украинские «спецы» действуют в разных странах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российской стороны есть информация о том, что украинские спецподразделения действуют на территории нескольких государств, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Российская Федерация обладает данными об использовании своих спецподразделений украинцами в разных странах, в Сирии они не задействованы, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России.

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