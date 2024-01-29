Венгрия предложила Украине продолжить транзит российской нефти в Европу

Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу

Tекст: Ольга Иванова

Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.

Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.

Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.