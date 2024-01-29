Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Венгрия предложила Украине продолжить транзит российской нефти в Европу
Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу
Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти по своей территории в страны Центральной Европы, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком.
Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.
Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.
Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.