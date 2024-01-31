Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении.
«В результате выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены службой разведки», – сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.
Отмечается, что для того, чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.
Помимо Ка-52, в ударную группу армейской авиации ВКС входил поисково-спасательный вертолет Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия.
Ранее сообщалось, что российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.