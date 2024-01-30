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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    25 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 17:25 • Новости дня

    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    30 января 2024, 12:51 • Новости дня
    США назвали условие возврата Турции в программу по F-35

    Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими ЗРС С-400, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд каналу CNN Turk.

    По ее словам, если Турция может решить вопрос с С-400, чего хочет Вашингтон, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35, но сначала необходимо обеспечить Турции сильную систему противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден пообещал продать Турции истребители F-16.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но не стали отправлять их Турции, которая за них уже заплатила.

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    30 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское государство станет членом Североатлантического альянса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.

    Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

    Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

    В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

    Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 01:45 • Новости дня
    Посольство России заявило о злорадстве в США из-за дисквалификации Валиевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования, в США злорадствуют по поводу дисквалификации россиянки Камилы Валиевой на соревнования, заявило российское посольство США.

    В журналистских и спортивных кругах США есть «атмосфера злорадства» по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, указало диппредставительство, передает ТАСС.

    Все это укладывается в развязанную Западом гибридную войну против России, и американское руководство не чурается «откровенного давления» на спортивные структуры, чтобы не допустить появления спортсменов из России на соревнованиях, особенно под триколором.

    Напомним, в понедельник CAS дисквалифицировал на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на несогласие Москвы не согласна с решением арбитража.

    Олимпийский комитет России указал, что решение CAS стало «объявлением войны» российскому спорту.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    29 января 2024, 03:23 • Новости дня
    В НАТО решили создать военную «шенгенскую зону»

    Times: В НАТО решили создать военную «шенгенскую зону»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий военным формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов, утверждает газета Times.

    Лидеры альянса годами хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны, позволяющий беспрепятственно перемещать военных в границах стран-участников, утверждает Times, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, проводятся переговоры по созданию «военных коридоров» в Европе, результаты переговоров могут объявить до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

    При трансграничных учениях НАТО обычно нужно проделывать много бумажной работы, это может критическим образом сказаться во время военного кризиса.

    Также в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки военными разных государств.

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    29 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова дала Байдену совет об «освобождении» техасцев

    Захарова посоветовала Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией посоветовала президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию» по освобождению жителей штата Техас «во имя демократии».

    Захарова написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что сейчас для Байдена наступило лучшее время, чтобы «в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить: Texas must go (с англ. «Техас должен уйти» – прим. ВЗГЛЯД)».

    В сентябре 2012 года тогдашний президент США Барак Обама, выступая в ООН, заявил, что президент Сирии Башар Асад «должен уйти» («Assad must go»). Фраза «Асад должен уйти» превратилась в мем, поскольку многие из тех, кто выступали с такими заявлениями, уже лишились своих должностей, а президент Сирии по-прежнему занимает свой пост.

    Ранее Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

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    27 января 2024, 22:44 • Новости дня
    Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

    «Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.

    Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.

    При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.

    О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

    При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.

    Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.




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    29 января 2024, 10:03 • Новости дня
    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в кампании по «изоляции России» в спорте

    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по «изоляции России» в спорте

    Tекст: Ольга Никитина

    В администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная американской стороной кампания по «изоляции России в спорте высших достижений» дает сбои, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Международные спортивные федерации, как отметили в СВР, показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям, передает ТАСС.

    Отмечается также, что «слишком большое» число стран Глобального Юга выразило желание принять участие в «Играх будущего», Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые организуются Россией.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани.

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    30 января 2024, 03:16 • Новости дня
    Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Июльский саммит Североатлантического альянса планируется сделать «самым амбициозным» со времени окончания холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В июле пройдет «самый амбициозный саммит» со времен холодной войны, он покажет адаптацию к новым вызовам и угрозам, будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Саммит планируется провести в июле 2024 года в Вашингтоне.

    Также ранее госсекретарь США заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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