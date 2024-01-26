Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.25 комментариев
Вскрылись планы Пентагона разместить в Британии ядерное оружие
Стали известны планы Пентагона разместить ядерное оружие в Британии
Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, значится в документах Минобороны США, которые попали в распоряжение журналистов.
В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании, передает ТАСС, со сылкой на газету The Daily Telegraph/
Также газета сообщала, что зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили начало переговоров об изменении военного присутствия в Ираке.