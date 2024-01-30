Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
МИД прокомментировал отсутствие наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России
МИД: Отсутствие ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на наблюдение
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) себя дискредитировало, поэтому его представителям «нечего делать» на предстоящих президентских выборах в России, заявили в российском МИД.
В ведомстве отметили, что следить за ходом выборов президента России прибудут около тысячи международных наблюдателей из почти ста иностранных государств и различных международных организаций, поэтому отсутствие представителей ОБСЕ не скажется на наблюдении, передает ТАСС.
«Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения», – указали в МИД.
Ранее ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран.