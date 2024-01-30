Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
В МИД объяснили, почему Эр-Рияд не принял участия во встрече шерп БРИКС в Москве
Замглавы МИД Рябков объяснил, почему Эр-Рияд не принял участия во встрече шерп БРИКС в Москве
Саудовская Аравия не смогла принять участия во встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве из-за технических нюансов, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Саудовская Аравия не смогла принять участия во встрече шерп, это «технический момент», передает ТАСС.
В Кремле ранее отмечали, что многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам.