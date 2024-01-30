Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
США назвали условие возврата Турции в программу по F-35
Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400
США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими ЗРС С-400, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд каналу CNN Turk.
По ее словам, если Турция может решить вопрос с С-400, чего хочет Вашингтон, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35, но сначала необходимо обеспечить Турции сильную систему противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден пообещал продать Турции истребители F-16.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но не стали отправлять их Турции, которая за них уже заплатила.