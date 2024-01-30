Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
В МОК сказали, когда распределят медали фигуристов за Игры в Пекине
МОК: Медали за командный турнир фигуристов на Играх в Пекине распределят после решения ISU
Спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, смогут получить свои долгожданные медали после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит новый рейтинг соревнований, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
В МОК сообщили, что медали будут присуждены в соответствии с этим рейтингом, и пообещали, что церемония награждения пройдет достойно, передает ТАСС.
В комитете заявили РИА «Новости», что приветствуют решение CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил.
Заседание совета ISU по распределению медалей состоится 7 февраля. Если российскую команду лишат золота, то тройка лучших распределится следующим образом: США, Япония, Канада.
Между тем генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд уже заявила, что золотые медали получат американские фигуристы.
В Кремле заявляли, что Россия не согласна с решением Спортивного арбитража о дисквалификации Валиевой.
Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркивал, что решение CAS – это объявление войны российскому спорту.