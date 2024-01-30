В МОК сказали, когда распределят медали фигуристов за Игры в Пекине

МОК: Медали за командный турнир фигуристов на Играх в Пекине распределят после решения ISU

Tекст: Ольга Никитина

В МОК сообщили, что медали будут присуждены в соответствии с этим рейтингом, и пообещали, что церемония награждения пройдет достойно, передает ТАСС.

В комитете заявили РИА «Новости», что приветствуют решение CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил.

Заседание совета ISU по распределению медалей состоится 7 февраля. Если российскую команду лишат золота, то тройка лучших распределится следующим образом: США, Япония, Канада.

Между тем генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд уже заявила, что золотые медали получат американские фигуристы.

В Кремле заявляли, что Россия не согласна с решением Спортивного арбитража о дисквалификации Валиевой.

Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркивал, что решение CAS – это объявление войны российскому спорту.