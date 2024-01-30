Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Цены на нефть коррекционно выросли после падения
Мировые цены на нефть коррекционно выросли после падения днем ранее
Мировые цены на нефть во вторник начали умеренный рост после снижения почти на 2,5% накануне.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 росла на 0,33%, достигая 82,1 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,38%, до 77,07 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне Brent подешевела на 2,4%, а WTI – на 2,7%. Инвесторы реагировали на новости о том, что суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande – одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной задолженностью среди мировых застройщиков. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, поэтому риски, связанные с экономикой страны, отражаются на ожиданиях спроса.
Кроме того, эксперты продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке после того, как трое американских военнослужащих погибли из-за атаки дрона на военную базу США, совершенной в воскресенье на северо-востоке Иордании.
«Реакция США будет иметь ключевое значение. Оценки рынка рисков предложения в последние дни определенно изменились», – цитирует Bloomberg старшего сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd. Дэниела Хайнза.