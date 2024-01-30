Мировые цены на нефть коррекционно выросли после падения днем ранее

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 росла на 0,33%, достигая 82,1 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,38%, до 77,07 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне Brent подешевела на 2,4%, а WTI – на 2,7%. Инвесторы реагировали на новости о том, что суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande – одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной задолженностью среди мировых застройщиков. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, поэтому риски, связанные с экономикой страны, отражаются на ожиданиях спроса.

Кроме того, эксперты продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке после того, как трое американских военнослужащих погибли из-за атаки дрона на военную базу США, совершенной в воскресенье на северо-востоке Иордании.

«Реакция США будет иметь ключевое значение. Оценки рынка рисков предложения в последние дни определенно изменились», – цитирует Bloomberg старшего сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd. Дэниела Хайнза.