Сенатор Алтабаева: Россия инициирует международный суд над властями в Киеве и их покровителями

Tекст: Ольга Никитина

Алтабаева заявила РИА «Новости», что победа России состоится, а совершенные Украиной преступления обязательно получат соответствующую оценку.

Суд, по словам сенатора, должен пройти по аналогии с Нюрнбергским процессом. Она подчеркнула, что наказание преступников необходимо для искоренения зла.

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением.

В середине декабря в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили свыше 100 военных преступников на украинской территории.