Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.16 комментариев
К застрявшему во льдах у Японии российскому танкеру подошло спасательное судно
В Охотском море в дрейфующих льдах оказался зажат танкер «Остров Сахалин», к нему прибыло спасательное судно «Берингов пролив», сообщил начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
К танкеру подошел «Берингов пролив», он должен заняться ледовой проводкой судна, сказал Корженко ТАСС.
В Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков заявили, что команда танкера не обращалась за помощью в профсоюз.
Танкер застрял во льдах примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо в Японии. Согласно данным агентства Kyodo, «Остров Сахалин» сообщил о своих проблемах японской стороне.
К нему направили спасательный ледокол, но до наступления темноты его не освободили.