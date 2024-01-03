Губернатор Белгородской области вновь объявил о ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь объявил о ракетной опасности

Tекст: Денис Тельманов

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Точно такое же сообщение Гладков опубликовал накануне в 22 часа. После этого он сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты девять воздушных целей.

При этом Минобороны России уточнило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».



