В Сербии после обработки всех бюллетеней на повторных выборах лидирует Коалиция правящей партии с 46,75%

Tекст: Денис Тельманов

О лидирующем положении правящей коалиции свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК), передает ТАСС.

По данным агентства, повторное голосование прошло 2 января на восьми избирательных участках.

После обработки бюллетеней на всех 8 273 избирательных участках коалиция получает 46,75% голосов, оппозиционный блок «Сербия против насилия» – 23,66%, коалиция «Ивица Дачич – премьер Сербии» – 6,55%.

По итогам выбора в состав сербского парламента также проходит коалиция «Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии» и блок «Мы – голос из народа – профессор, доктор Бранимир Несторович».

Общая явка на выборах составила 58,77%.

В результате жалоб на ход выборов, которые состоялись 17 декабря 2023 года, сербский РИК назначил на 30 декабря повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков.

На муниципальном уровне повторная процедура голосования прошла на трех избирательных участках.

Повторное голосование прошло 2 января 2024 года еще на восьми участках.

Ранее сообщалось, что голодающая с 18 декабря одна из лидеров прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич призвала аннулировать результаты прошедших 17 декабря выборов. Сербии Мариника Тепич призвала аннулировать выборы.

При этом несколько тысяч сторонников оппозиции заняли большой отрезок улицы Теразие у гостиницы «Москва» и установили палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что протесты в Сербии организуют по «шаблонам из западных методичек». Глава МИД Сергей Лавров назвал погромы в Сербии попыткой госпереворота.