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    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    7 комментариев
    27 декабря 2023, 13:03

    Захарова: Протесты в Сербии организуют по «шаблонам из западных методичек»

    Мария Захарова сообщила, что протесты в Сербии организуют по «шаблонам из западных методичек»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уличные протесты в Белграде реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом», – сказала Захарова.

    По ее словам, под предлогом якобы имевших место фальсификаций, спустя неделю после выборов в парламент Сербии предприняты попытки «майданизации уличных протестов в Белграде».

    Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз «в рамках хорошо известного сценария» заявляют о нарушениях на выборах в Сербии, раскачивают ситуацию извне, чтобы предпринимать попытки госпереворота.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (58)
    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (18)
    25 декабря 2023, 13:16
    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

    Политолог Межевич: Запад реализовывает в Сербии привычный сценарий «цветной революции»

    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главная цель бунтовщиков в Сербии – отправка Вучича в отставку и установление прозападного правительства во главе страны. И если сейчас действующий президент не сможет взять ситуацию под жесткий контроль, Запад реализует привычный сценарий «цветной революции», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее протестующие в Белграде попытались взять штурмом городскую администрацию.

    «Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «При этом в Сербии уже были попытки реализации цветных революций. Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы. Сейчас, на мой взгляд, событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, после чего предупредили сербских коллег.

    «Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций».

    «В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации цветной революции, Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Сербии такой возможности нет», – указал политолог.

    «Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия без Вучича», – полагает профессор Межевич.

    Ранее сторонники прозападной сербской партии «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    Позднее полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи.

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

    На фоне митинга президент Сербии Александр Вучич обратился со срочным посланием к нации и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – сказал президент.

    Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и республика благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

    Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

    Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итоги голосования в Скупщину Белграда, которые проходили параллельно с парламентскими выборами. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги выборов, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Коментарии (11)
    25 декабря 2023, 02:26
    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

    Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за информацию о подготовке беспорядков

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
    @ REUTERS/Zorana Jevtic

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию, заявила премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

    Брнабич отметила, что к предупреждениям Москвы многие отнеслись как к российской дезинформации, но были и те, кто отнесся серьезно и хотели помогать. Она добавила, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей, передает РИА «Новости».

    Между тем, президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Коментарии (13)
    25 декабря 2023, 12:26
    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Телеканал РТС: Сторонники оппозиции анонсировали новые протесты в центре Белграда

    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Студенческая организация «Борьба», протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, анонсировала акцию протеста в центральной части Белграда в 11.00 по местному времени (13.00 по Москве), сообщил канал РТС.

    Согласно сообщению телеканала, «Борьба» намерена блокировать движение в двух местах в центре Белграда, но при этом не стала называть локации «по причинам безопасности», передает ТАСС.

    Как сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят кому-либо блокировать работу госучреждений, мостов и движение на улицах.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в срочном обращении к нации заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов.

    Коментарии (11)
    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (10)
    25 декабря 2023, 05:47
    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией

    Врио мэра Белграда Шапич назвал происходящее в городе майданизацией

    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесенный зданию скупщины в Белграде ущерб невосполним, происходящее в сербской столице можно назвать майданизацией, заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич.

    Шапич написал на странице в Facebook(соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что если люди хотят прийти к власти путем анархии, то они пытаются «уничтожить государство», так как в будущем не смогут защитить людей. По его словам, происходящему в городе очень хорошо подходит термин «майданизация», пишет «Коммерсант».

    Градоначальник отметил, что построенное в 1881 году здание скупщины находится под защитой государства, в нем находится оригинальная мебель XIX века. Шапич опубликовал фотографии с поврежденной оргтехникой, мебелью, разбитыми окнами, разбросанными камнями и мусором, и назвал невосполнимым ущерб, причиненный зданию администрации.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации в Белграде, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (11)
    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

    Коментарии (12)
    24 декабря 2023, 22:52
    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны

    Вучич пообещал жесткую реакцию правоохранителей на протесты в Белграде

    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов, заявил президент Сербии Александар Вучич в срочном обращении к нации.

    Вучич заявил, что мягкой реакцией, мирной реакцией власти стараются не задеть ни одного из случайных демонстрантов. По его словам, в протестах участвует 2490 человек, передает РИА «Новости».

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия.

    «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – подчеркнул президент Сербии, передает ТАСС.

    Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока «Сербия против насилия» была на ступенях городского собрания, активисты разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов. Вучич обратился к нации со срочным заявлением.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 00:32
    Полиция разогнала протестующих в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление.

    Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом, передает ТАСС.

    На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич, а также две машины скорой помощи. Президент Вучич созвал срочное заседание Совбеза Сербии.

    Ранее участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2023, 23:19
    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных участников акции протеста

    ТАСС: Оппозиция в Белграде перекрыла движение на улице у избиркома Сербии

    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных участников акции протеста
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотни сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» студенческой организации «Борьба» перекрыли в центре Белграда движение по улице Краля Милана возле Республиканской избирательной комиссии.

    Протестующие остановились возле главного входа в здание и начали скандировать в мегафоны антиправительственные лозунги, передает ТАСС.

    Между тем, сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» потребовали освободить задержанных накануне участников протестов, передает РИА «Новости».

    Рсобо активные манифестанты призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города, но организаторы заявили, что не получили информации о местонахождении задержанных, после чего протестующие разошлись.

    Ранее протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления.

    Кремль выразил уверенность, что власти Сербии обеспечат порядок и законность в своей стране.

    Коментарии (8)
    25 декабря 2023, 12:45
    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

    Коментарии (2)
    24 декабря 2023, 23:15
    Толпа протестующих в Белграде пыталась прорваться в здание администрации

    Tекст: Вера Басилая

    Протестующие пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде, полиция применила слезоточивый газ, участники акции забросали правоохранителей камнями и пивными банками.

    Участники акции протеста бьют стекла в окнах, забрасывают полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме, передает ТАСС.

    Сторонники оппозиции продолжают бить палками оконные стекла, бросать камни и пивные банки в полицейских, которые закрывают щитами дверной проем.

    Ранее демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, уничтожили камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков требуют от полиции покинуть здание администрации.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 17:40
    Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

    Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

    В решении суда, который пересматривал решение Таганского суда Москвы вынести обвинительный приговор Корищенко и еще одному фигуранту дела Максиму Пальчуну, руководившего офшорными компаниями, сказано, что оба обвиняемых освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», сообщает РИА Новости.

    По версии следствия, Корищенко и Пальчун вывели активы «Инвестбанка» в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате банк был обанкрочен, а обязательства перед вкладчиками исполняло государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Фигурантов дела задержали в 2021 году, когда Корищенко был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что в Таганском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю председателя Центробанка Константину Корищенко по делу о хищении активов у «Инвестбанка». Корищенко признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.


    Коментарии (3)
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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Пять главных трендов российской политики в 2023 году

    2023 год, вопреки ожиданиям Запада, стал для России годом «белого лебедя», а не «черного». Экономика страны вышла на первое место в Европе. К сотрудничеству с Москвой стремится все больше государств. Но самое главное – это растущее народное единство внутри страны и консолидация общества вокруг национального лидера. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Политические итоги 2023 года». Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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