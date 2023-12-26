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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 10:49

    Володин рассказал, как США и ЕС «раскачивают ситуацию» в Сербии

    Володин: Вашингтон и Брюссель разыгрывают в Сербии хорошо известный сценарий

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и Евросоюз в рамках хорошо известного сценария заявляют о нарушениях на выборах в Сербии, раскачивают ситуацию извне, чтобы предпринимать попытки госпереворота, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что Вашингтон и Брюссель заявляют о нарушениях на выборах в Сербии, раскачивают ситуацию извне, чтобы предпринимать попытки госпереворота.

    Это происходит, по словам Володина, в связи с тем, что США и ЕС не смогли привести к власти своих марионеток в других государствах.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что с этими вызовами сталкивается каждое государство, которое стремится отстоять свою независимость и защитить национальные интересы.

    В частности, Володин заметил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего президента Александра Вучича, а тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель, люди не поддержали.

    «Власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае – всем хорошо известно: страны может не стать», – подчеркнул он.

    Ранее протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления.

    Кремль выразил уверенность, что власти Сербии обеспечат порядок и законность в своей стране.

    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (18)
    25 декабря 2023, 13:16
    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

    Политолог Межевич: Запад реализовывает в Сербии привычный сценарий «цветной революции»

    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главная цель бунтовщиков в Сербии – отправка Вучича в отставку и установление прозападного правительства во главе страны. И если сейчас действующий президент не сможет взять ситуацию под жесткий контроль, Запад реализует привычный сценарий «цветной революции», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее протестующие в Белграде попытались взять штурмом городскую администрацию.

    «Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «При этом в Сербии уже были попытки реализации цветных революций. Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы. Сейчас, на мой взгляд, событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, после чего предупредили сербских коллег.

    «Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций».

    «В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации цветной революции, Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Сербии такой возможности нет», – указал политолог.

    «Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия без Вучича», – полагает профессор Межевич.

    Ранее сторонники прозападной сербской партии «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    Позднее полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи.

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

    На фоне митинга президент Сербии Александр Вучич обратился со срочным посланием к нации и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – сказал президент.

    Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и республика благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

    Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

    Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итоги голосования в Скупщину Белграда, которые проходили параллельно с парламентскими выборами. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги выборов, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Коментарии (11)
    25 декабря 2023, 02:26
    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

    Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за информацию о подготовке беспорядков

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
    @ REUTERS/Zorana Jevtic

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию, заявила премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

    Брнабич отметила, что к предупреждениям Москвы многие отнеслись как к российской дезинформации, но были и те, кто отнесся серьезно и хотели помогать. Она добавила, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей, передает РИА «Новости».

    Между тем, президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Коментарии (13)
    25 декабря 2023, 12:26
    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Телеканал РТС: Сторонники оппозиции анонсировали новые протесты в центре Белграда

    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Студенческая организация «Борьба», протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, анонсировала акцию протеста в центральной части Белграда в 11.00 по местному времени (13.00 по Москве), сообщил канал РТС.

    Согласно сообщению телеканала, «Борьба» намерена блокировать движение в двух местах в центре Белграда, но при этом не стала называть локации «по причинам безопасности», передает ТАСС.

    Как сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят кому-либо блокировать работу госучреждений, мостов и движение на улицах.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в срочном обращении к нации заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов.

    Коментарии (11)
    25 декабря 2023, 05:47
    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией

    Врио мэра Белграда Шапич назвал происходящее в городе майданизацией

    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесенный зданию скупщины в Белграде ущерб невосполним, происходящее в сербской столице можно назвать майданизацией, заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич.

    Шапич написал на странице в Facebook(соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что если люди хотят прийти к власти путем анархии, то они пытаются «уничтожить государство», так как в будущем не смогут защитить людей. По его словам, происходящему в городе очень хорошо подходит термин «майданизация», пишет «Коммерсант».

    Градоначальник отметил, что построенное в 1881 году здание скупщины находится под защитой государства, в нем находится оригинальная мебель XIX века. Шапич опубликовал фотографии с поврежденной оргтехникой, мебелью, разбитыми окнами, разбросанными камнями и мусором, и назвал невосполнимым ущерб, причиненный зданию администрации.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации в Белграде, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (11)
    24 декабря 2023, 22:52
    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны

    Вучич пообещал жесткую реакцию правоохранителей на протесты в Белграде

    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов, заявил президент Сербии Александар Вучич в срочном обращении к нации.

    Вучич заявил, что мягкой реакцией, мирной реакцией власти стараются не задеть ни одного из случайных демонстрантов. По его словам, в протестах участвует 2490 человек, передает РИА «Новости».

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия.

    «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – подчеркнул президент Сербии, передает ТАСС.

    Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока «Сербия против насилия» была на ступенях городского собрания, активисты разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов. Вучич обратился к нации со срочным заявлением.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 00:32
    Полиция разогнала протестующих в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление.

    Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом, передает ТАСС.

    На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич, а также две машины скорой помощи. Президент Вучич созвал срочное заседание Совбеза Сербии.

    Ранее участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2023, 23:19
    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных участников акции протеста

    ТАСС: Оппозиция в Белграде перекрыла движение на улице у избиркома Сербии

    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных участников акции протеста
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотни сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» студенческой организации «Борьба» перекрыли в центре Белграда движение по улице Краля Милана возле Республиканской избирательной комиссии.

    Протестующие остановились возле главного входа в здание и начали скандировать в мегафоны антиправительственные лозунги, передает ТАСС.

    Между тем, сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» потребовали освободить задержанных накануне участников протестов, передает РИА «Новости».

    Рсобо активные манифестанты призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части города, но организаторы заявили, что не получили информации о местонахождении задержанных, после чего протестующие разошлись.

    Ранее протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления.

    Кремль выразил уверенность, что власти Сербии обеспечат порядок и законность в своей стране.

    Коментарии (4)
    24 декабря 2023, 23:15
    Толпа протестующих в Белграде пыталась прорваться в здание администрации

    Tекст: Вера Басилая

    Протестующие пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде, полиция применила слезоточивый газ, участники акции забросали правоохранителей камнями и пивными банками.

    Участники акции протеста бьют стекла в окнах, забрасывают полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме, передает ТАСС.

    Сторонники оппозиции продолжают бить палками оконные стекла, бросать камни и пивные банки в полицейских, которые закрывают щитами дверной проем.

    Ранее демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, уничтожили камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков требуют от полиции покинуть здание администрации.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 02:03
    Во время беспорядков в Белграде пострадали полицейские

    Вучич: Во время беспорядков в Белграде тяжелые травмы получили двое полицейских

    Tекст: Вера Басилая

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны свыше 35 протестующих, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

    Вучич рассказал, что тяжелые травмы получили двое полицейских, еще несколько пострадали легко. По его словам, в правоохранителей бросались камнями, которые легко могут убить, передает РИА «Новости».

    Также президент Сербии заявил, что задержаны более 35 погромщиков, при этом операция по выявлению хулиганов продолжается. Он добавил, что участники беспорядков будут задержаны, где бы те ни скрывались.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 15:50
    Протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления

    РИА Новости: Протестующие против результатов выборов 17 декабря перекрыли улицу у здания госуправления Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе протестов в Сербии, вспыхнувших в понедельник против результатов выборов 17 декабря, протестующие блокировали здание министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде.

    Протестующие блокировали улицу перед зданием министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде в ходе митинга против результатов выборов 17 декабря, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Отмечается, что в понедельник днем на улицы вышли активисты движения, которое называет себя «Студенты против насилия», которые до этого потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах и пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы.

    Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен протестующих собрались «со свистками и дудками» на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Митингующие стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей.

    В ночь на понедельник и.о. мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал ущерб, который был нанесен столице участниками беспорядков в воскресенье, назвав происходящее «майданизацией». Президент Сербии Александр Вучич в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета национальной безопасности.

    Ранее сообщалось, что Кремль выразил уверенность, что власти Сербии обеспечат порядок и законность в своей стране


    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 11:35
    В Белграде началась встреча Вучича и посла России в Сербии

    В Белграде началась встреча Вучича и посла России Боцан-Харченко на фоне прошедших беспорядков

    В Белграде началась встреча Вучича и посла России в Сербии
    @ @buducnostsrbijeav

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко началась в Белграде на фоне прошедших в сербской столице беспорядков.

    Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Вучич встретится с Боцан-Харченко в 11.00, передает ТАСС.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде и выставила на площади оцепление.

    Напомним, премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 16:12
    Песков назвал происходящее в Сербии ее внутренним делом

    Tекст: Кристина Цыцура

    События, которые сейчас происходят в Сербии, являются ее внутренним делом, Россия не вмешивается в эти вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у Сербии есть законное и легитимное руководство, которые может принять все необходимые меры, передает ТАСС.

    «Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнерской нам Сербии», – добавил Песков.

    Также Песков отметил, что сотрудничество России и Сербии имеет широкие перспективы в различных областях.

    Напомним, премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 15:29
    Кремль выразил уверенность в обеспечении Сербией порядка в стране

    Песков: Россия не сомневается, что руководство Сербии обеспечит законность в стране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сторона не сомневается в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в своей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Белграде с требованием пересмотра парламентских выборов.

    По его словам, Москва не сомневается, что руководство республики обеспечит законность в стране, передает ТАСС.

    Песков добавил, что есть внутреннее законодательство, избирательные органы, наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений на выборах, также налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде и выставила на площади оцепление.

    Напомним, премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию.

    Коментарии (0)
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    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    США затеяли «грязное» дело в Арктике

    США намерены расширить свою часть Арктического шельфа. И хотя этот план не затрагивает интересы России напрямую, в Москве уже предложили другим странам не признавать американские притязания. Почему США именно сейчас озаботились этим вопросом и как Москве стоит реагировать на подобные действия Вашингтона в будущем? Подробности

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    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Уходящий год отметился новой тактикой нападений украинских войск на Черноморском театре военных действий. Поскольку Россия уничтожила фактически весь украинский флот, военно-морские силы Украины (ВМСУ) стали применять безэкипажные катера (БЭК, брандеры) и морской диверсионный спецназ. Однако ВМФ России нашел против этого эффективное противоядие – авиацию. Подробности

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    Как французская разведка проиграла России в Африке

    Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку руководителя Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE), то есть внешней разведки, Бернара Эмие. Французская разведка допустила сразу несколько крупных провалов, и особенно это касается Африки. В том числе тех стран, откуда Франция была вынуждена уйти, а Россия, наоборот, расширяет свое присутствие. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

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