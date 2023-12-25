Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.8 комментариев
Протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления
РИА Новости: Протестующие против результатов выборов 17 декабря перекрыли улицу у здания госуправления Сербии
В ходе протестов в Сербии, вспыхнувших в понедельник против результатов выборов 17 декабря, протестующие блокировали здание министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде.
Протестующие блокировали улицу перед зданием министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде в ходе митинга против результатов выборов 17 декабря, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Отмечается, что в понедельник днем на улицы вышли активисты движения, которое называет себя «Студенты против насилия», которые до этого потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах и пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы.
Около 11.00 (13.00 мск) несколько сотен протестующих собрались «со свистками и дудками» на улице Бирчанинова в центре Белграда и блокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Митингующие стучат в кастрюли, скандируют лозунги против властей.
В ночь на понедельник и.о. мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал ущерб, который был нанесен столице участниками беспорядков в воскресенье, назвав происходящее «майданизацией». Президент Сербии Александр Вучич в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Кремль выразил уверенность, что власти Сербии обеспечат порядок и законность в своей стране