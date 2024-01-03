Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
ВСУ 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 51 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.
«За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что по территории республики было выпущено 160 различных боеприпасов. При этом повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.
Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.