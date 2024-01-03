ВСУ 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Tекст: Денис Тельманов

«За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что по территории республики было выпущено 160 различных боеприпасов. При этом повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.

Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.