Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 500 ракетах и дронах, выпущенных по Украине за пять дней
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.
Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика.
При этом Зеленский выразил Сунаку благодарность «за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО», в частности за поставку радаров, противодронных систем и ракет.
Также Зеленский сообщил, что обсудил с британским премьером «продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены, сообщило Минобороны России.