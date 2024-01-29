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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

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    29 января 2024, 20:41 • Новости дня

    Эксперт: Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции во всех сферах

    Политолог Шаповалов: Союзное государство способствует интеграционным процессам на всем евразийском пространстве

    Эксперт: Россия и Белоруссия достигли высокой степени интеграции во всех сферах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Владимир Путин выступает за дальнейшее расширение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также в целом ратует за развитие интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Речь идет и об ОДКБ, и о Евразийском экономическом союзе, и о СНГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В понедельник в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

    «Россия и Белоруссия являются важнейшими союзниками друг для друга. Это особенно важно сейчас – в условиях беспрецедентного внешнего давления, а по сути – необъявленной войны, которую Запад ведет против Москвы и Минска», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

    «Союзное государство достигло очень высокой степени интеграции во всех сферах – от экономической сферы до сферы безопасности, от культуры и науки до правовых вопросов. Обе страны, входящие в Союзное государство, активно взаимодействуют в том числе и на мировой арене и поступательно развивают взаимную интеграцию», – указал собеседник.

    «Президент России Владимир Путин выступает за дальнейшее расширение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также в целом ратует за развитие интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Речь идет и об Организации договора о коллективной безопасности, и о Евразийском экономическом союзе, и о Содружестве независимых государств», – напомнил он.

    «Именно благодаря усилиям глав обоих государств становятся возможными такие фундаментальные проекты, как Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года, направленная на обеспечение технологического и экономического суверенитета, повышение импортозамещения в наших странах и создание совместных предприятий в сфере науки и высоких технологий», – заметил аналитик.

    «Русские и белорусы – это часть единого восточнославянского суперэтноса. У нас общая история. Кстати, хочу подчеркнуть, что наш президент особо обратил внимание на общие исторические, цивилизационные, мировоззренческие основания для нынешней интеграции. Огромная часть нашей исторической памяти, прежде всего, память о Великой Отечественной войне, является общей памятью наших народов, общим достоянием нашей истории», – резюмировал политолог.

    В понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге провели заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. В работе Совета приняли участие главы органов власти, министерств и ведомств обоих государств.

    «Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций», – сказал Путин.

    «Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным 43 млрд долларов. Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 млрд долларов. В республике работает около 2,4 тыс. российских компаний», – отметил он.

    По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее углубление интеграции двух стран, социально-экономической и гуманитарной сферы, в их числе: декрет по союзным программам, постановление по внешней политике, по научно-технологическому развитию, декрет по промышленной политике, резолюция по модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, были приняты документы по урегулированию вопросов собственности, а также по созданию медиакомпании Союзного государства и другие.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Россия стала двигателем интеграции в Евразии.

    28 января 2024, 22:22 • Новости дня
    В Белоруссии анонсировали производство двух российско-белорусских самолетов к 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2026 году планируется произвести первые два российско-белорусских самолета, заявил белоруский вице-премьер Петр Пархомчик.

    В 2023 году белорусские и российские предприятия подписали соглашение по 19-местному двухмоторному самолету, его разрабатывают совместно, сказал Пархомчик в эфире «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к 2026 году рассчитано производство двух первых самолетов. На данный момент уже есть «твердый заказ» на их производство. Минимальное число таких воздушных судов, которые нужно произвести до 2030 года – 85-100 штук.

    Опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Бизнес-план утвержден, на авиазаводе в Барановичах в Белоруссии предстоит построить 20 тыс. квадратных метров дополнительных производственных площадей и закупить около 100 единиц сложного оборудования.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    27 января 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

    «Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.

    «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.

    В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    27 января 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты в годы ВОВ воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население, о чем свидетельствуют документы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что преступления последователей Гитлера не имеют срока давности. «Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», – сказал президент.

    О чудовищной сути нацизма свидетельствуют трагедии ленинградских блокадников и узников нацистский концлагерей, указал российский лидер, подчеркнув, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

    Глава государства назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

    «Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин. Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

    В субботу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    27 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.

    Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

    Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    28 января 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии по ВКС.

    «Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», – ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления новым зимовочным комплексом. После этого прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    «Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» – добавил президент.

    В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. «Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть – я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», – дал напутствие глава государства.

    Он пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. «И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать – так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям», – добавил российский лидер.

    Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. «Важные и для наших стран, да и для всего человечества – без всякого преувеличения», – резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.

    «До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег», – описал обстановку глава государства.

    Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. «Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных», – отметил Путин.

    В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.

    Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. метров, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.

    Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

    НЗК антарктической станции «Восток» был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО «ОЗСК») в Гатчине, он был передан в собственность государства.

    В октябре 2021 года модули станции «Восток» были погружены на теплоход «Мыс Дежнева» и теплоход «Андрей Осипов». Суда сопровождал дизельный ледокол «Капитан Хлебников», а также танкер «Ярослав Мудрый», доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию «Восток» и обеспечения работы всей техники.

    Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около два метра с надувами снега у торосов свыше метра, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции «Прогресс» началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию «Восток» велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 т.

    Расстояние между прибрежной станцией «Прогресс» и станцией «Восток» составляет около 1450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3500 м над уровнем моря, встречаются заструги – вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции «Восток» она иногда летом опускалась ниже –50 °C.

    Строители работали в две смены при температурах ниже –30 °C и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.

    На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции «Восток» температура опускается ниже –80 °C. В таких условиях строители продолжают работать.

    За летний сезон 2023–2024 годов были собраны оставшиеся два блока «А» и «В» НЗК «Восток», первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.

    Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде.

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    28 января 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин и Лукашенко участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, передает информированный источник.

    «Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» – это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он обратил внимание, что в исследовании и освоении Антарктиды отечественным исследователям и первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», – отметил Путин.

    Зимовочный комплекс станции «Восток» – первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли, передает РИА «Новости».

    Сегодня у России пять круглогодичных и пять сезонных станций в Антарктиде.

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    27 января 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Путин преклонил колено и положил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Путин постоял молча, перекрестился и поклонился памяти павшим за Ленинград и погибшим в блокаду, передает ТАСС.

    Невский пятачок стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

    В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на  лодках и  плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций, закрепившись на клочке прибрежной земли.

    Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента России Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин, он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, под обстрелом переправил на правый берег реки, где находился ближайший госпиталь.

    Защитники «Пятачка» ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное количество понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, но, по разным оценкам, превышает 100 тыс. человек.

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    27 января 2024, 18:49 • Новости дня
    Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
    Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.

    «Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства граждан Советского союза.

    «От голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях», – сказал он.

    Президент заявил, что блокада Ленинграда – это геноцид, и Россия намерена добиться того, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права.

    «Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

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    29 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку

    Путин: Космонавтка из Белоруссии отправится в космос весной

    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полет космонавтки из Белоруссии на МКС планируется весной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – передает его слова ТАСС.

    Корабль «Союз МС-25» отправится на МКС в марте. В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

    Ранее члены нового экипажа МКС россияне Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик высоко оценили сотрудничество стран в космосе.

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    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него «принципиально важно видеть поддержку россиян» независимо от их политических предпочтений.

    Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, только 0,15% подписей из 60 тыс., отобранных из общего их числа, собранного в поддержку самовыдвижения Путина, признаны недействительными при возможных 5% брака. Она уточнила, что недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Имели место неточности в сведениях об избирателях, сказала Бударина, добавив, что недостоверных подписей не имеется.

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    27 января 2024, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с визитом в Петербург

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Петербург, его самолет приземлился в аэропорту Пулково.

    Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.

    Также в Петербурге запланировано проведение Высшего государственного совета Союзного государства и двухсторонние переговоры с президентом России.

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