К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.0 комментариев
Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия
Правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения, сообщили местные СМИ.
Как пишет Kathimerini, минобороны Греции поручили передать на Украину устаревшие системы и технику, которыми больше не пользуется греческая армия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что содержание пакета помощи пока не раскрывается. Но, согласно данным из открытых источников, на вооружении Греции находятся системы ПВО «Тор», «Оса». С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.
Ранее Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия для Украины.