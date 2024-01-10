Newsbreak: Блинкен потребовал от Афин новых поставок оружия Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Мицотакис и Блинкен встречались в родовом доме в Ханье на Крите. Блинкен прибыл в Грецию после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. В ходе переговоров стороны обсуждали события на Украине и на Ближнем Востоке, также обсуждалось стратегическое сотрудничество между Грецией и США, в том числе покупка истребителей F-35.

По итогам переговоров сообщалось, что госсекретарь США поблагодарил за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала, передает РИА «Новости».

Между тем портал Newsbreak отмечает, что визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо, а события принимают для Афин болезненный вид.

По данным СМИ, Блинкен потребовал, чтобы Греция поставила Украине новые системы вооружения. Сообщается, что госсекретарь даже поставил ультиматум в несколько дней.

Портал отмечает, что речь идет о шантаже.

«Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?» – пишет издание.

СМИ подчеркивает, что если Мицотакис согласится на отправку оружия, то этим он нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.